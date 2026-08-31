¿Matías Almeyda con destino a River Plate? El técnico pone fin a los rumores

Monterrey sufrió un duro revés en casa este fin de semana en contra del Atlético de San Luis. A pesar de ello, está claro que el cuadro del norte de México está en mucho mejor estado que el semestre pasado y eso es cortesía del arribo de Matías Almeyda a la dirección técnica del club.

Aunque, en las más recientes horas el técnico ha sido vinculado con un futuro dentro de un River que no la pasa bien en Argentina. Matías pone fin a dicho ruido y deja en claro que su futuro inmediato y único es Monterrey.

¡QUE NI LO BUSQUEN!



Matías Almeyda pone fin al tema de River Plate diciendo que es un hombre de palabra y está firme en Rayados



📹: Felipe Galindo @FelipeGalindot pic.twitter.com/Onk7VY9L0k — MedioTiempo (@mediotiempo) August 31, 2026

¿Quién me conoce a mí? No hace falta que me pregunte nada. En México ya me conocen. Yo soy un hombre de palabras. No tengo cláusula de rescisión, tengo palabras. No te voy a aclarar nada. Tengo palabra. Me manejo así desde los 15 años. Mi compromiso está acá, y no hace falta que aclare nada. Los que me conocen saben que ni me preguntan. Matías Almeyda

Matías pasó página y se centró en lo ocurrido en la derrota ante el San Luis. El técnico consideró que algunas decisiones arbitrales jugaron en contra de los suyos.

No sabía que había cobrado falta a favor nuestra. No entendí, no, no se entendió. Supuestamente, si anulaba el gol era porque era falta nuestra, y se debía jugar para el otro lado. Pero bueno, siempre hay una primera vez. No me detengo en eso. Ya pasó, lo que pasó, pasó. Creo que sí, que hubiese sido importante nosotros ese gol, porque empatábamos el partido. Matías Almeyda

Monterrey v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El club deberá enfrentar su siguiente reto con la herida abierta. El mismo será la semifinal de la Leagues Cup en contra del América, un cotejo con sabor especial para el hombre fuerte de los Rayados por su pasado al frente de las Chivas.