Matías Almeyda confía en el retorno goleador de Hugo Cuypers

Monterrey se mantiene en un punto medio dentro de la Liga MX. No son los favoritos, pero ciertamente están lejos de ser parte de los descartes a campeón. Con diferencia, el mejor atributo del cuadro que comanda Matías Almeyda es su potencial en ataque.

Sin embargo, el mejor delantero de los del norte del país, Hugo Cuypers, no ha estado en su plenitud goleadora en las últimas semanas. A pesar de ello, Matías Almeyda confía en que el fichaje estrella de los Rayados regresará a su máximo nivel recién se reencuentre con el gol.

"Afinará esa puntería": Almeyda respalda a Cuypers y confía en que logrará ser un gran goleador ⚽🤠https://t.co/ztYG4BhuiU pic.twitter.com/X0kedu9QpD — MedioTiempo (@mediotiempo) September 23, 2026

La primera, creo que hay momentos, y sí, me ocupo de esto. Tengo toda la jugada, todas vistas grabadas, analizadas. Hay muchas y ya lo van a encontrar, porque, de hecho, el otro día lo encontraron algunas veces, y ya afinará esa puntería. Pero, bueno, nuestro ataque es un bueno, y por ahí unos siempre se detienen en el nueve, pero nosotros estamos atacando con mucha gente. Sí, creo que a tanto ataque es poco el gol, eso sí. Y, obviamente, nos estamos ocupando: hacemos trabajo, miramos video, hablamos. Matías Almeyda

Cambiando de tema, Matías tiró una fuerte crítica a la Liga MX, misma que no frenará durante el parón de selecciones. Monterrey pierde a Orbelín Pineda y Víctor Guzmán quienes fueron llamados por Rafael Márquez.

Siempre es bueno por un lado y por el otro los vamos a extrañar. El campeonato se debía haber parado, son jugadores muy importantes y así muchos equipos, está así y no se puede modificar. Trabajamos para que el rendimiento de ellos crezca individual y colectivamente y eso de manera natural les da la posibilidad de competir por su selección, me pone feliz por ellos. Matías Almeyda

Monterrey v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para cerrar, Almeyda dio la bienvenida a la selección al Estadio BBVA, hogar en el que jugarán los cuartos de final de la Nations League en noviembre.

Van a poder disfrutar de un gran estadio, un ambiente espectacular, el partido pasado el ambiente se notaba, el ambiente positivo donde eso se transmite y donde nos sirve cuando tenemos nuestro público a favor es lindo, muy bonito. Matías Almeyda

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