Matías Almeyda habla previo al cruce entre Monterrey y América por Leagues Cup

Monterrey buscará dar un golpe en la mesa este miércoles dentro de la Leagues Cup cuando el equipo se mida al América en la ronda de semifinales.

Es evidente que el equipo ha crecido desde la llegada de Matías Almeyda a la dirección técnica de los del norte del país. Siendo el caso, América será un examen serio y real para el entrenador, mismo que buscará encarar con todo el respeto al rival, afirma el propio técnico argentino.

¡Respeto y no más!



Así fue la respuesta de Almeyda cuando le preguntaron sobre su sentir de cara a lo que será su enfrentamiento en Leagues Cup vs las 'Águilas' pic.twitter.com/5MBHiCUVDZ — MedioTiempo (@mediotiempo) September 2, 2026

Respeto al América, como respeto a cualquier rival. El partido importante se juega para conseguir el pase a una final y, bueno, lo tomamos con esa seriedad, pero sobre todo con alegría. Matías Almeyda

Más allá de sus criticas hacia la Leagues Cup y el formato de competencia, Almeyda deja en claro que la meta es ganar el torneo.

Todos los torneos son importantes. Si nosotros jugamos un amistoso, estamos obligados a ganarlo o a ser parte de esa competencia para no crear dudas, para darnos confianza. Entonces, nuestra mentalidad es tratar de ganar todo lo que enfrentamos; para eso entrenamos. Siempre que hay títulos en juego, nos dedicamos a esto por los títulos. Los futbolistas que desean títulos sueñan con jugar al futbol porque es lo más lindo que existe, por lo menos para mí y para muchos de ellos, porque ya hemos hablado de este tema. Entonces, cuando tienes la posibilidad de estar cerca, de poder conseguir un título y quedar en la historia del club desde algún lugar, es lo ideal. Es para lo que trabajamos, es lo que deseamos.Desde el primer día de temporada está hablado este torneo y el torneo local. Matías Almeyda

Atlas v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Para cerrar, Matías confirmó que ha optado por rotar con el fin de llegar con el mejor estado de forma posible a este miércoles.

¿Cómo lo preparamos? Con muchísimas ganas, con mucha ilusión, con felicidad de poder ser parte de estos cuatro equipos mexicanos que llegaron a las últimas instancias, y siendo conscientes del rival que vamos a enfrentar. Entonces, hemos dividido con respecto al partido pasado y a lo que viene, en relación con los jugadores, en darle a algunos un poquito más de descanso y, bueno, trataremos de poner lo mejor que queremos. Matías Almyeda