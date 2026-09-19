Matías Almeyda habla sobre el pequeño bache en el que se ha estancado Monterrey

Monterrey viene de un par de estancamientos deportivos en los últimos días. Primero, los del norte del país perdieron la final de la Leagues Cup en contra del Toluca. Días después, no pudieron ir más allá de un empate contra Tigres en un clásico al que llegaban como favoritos y además, en condición de locales.

Más allá de este par de tropiezos, al interior del cuadro del norte del país, no están las alarmas encendidas, así lo afirma el técnico del club, Matías Almeyda.

“SE HABLA MENOS DE FUTBOL Y MUCHO DE COSAS QUE NO AYUDAN” 😬



Matías Almeyda sobre el turbulento momento que está viviendo el CF Monterrey y la manera en que se está abordando en los medios.



📹 Felipe Galindo pic.twitter.com/DRziEfI9pG — MedioTiempo (@mediotiempo) September 17, 2026

Presión, no. Presión tiene otra gente en otras circunstancias y, por suerte, gracias a Dios, nosotros trabajamos de lo que nos gusta, y el fútbol se gana, se empata y se pierde. Ahora, hay que tratar de ganar siempre. Matías Almeyda

Matías desestimó que el hecho de perder con Toluca la final de la Leagues Cup, coloque al club en una condición de equipo no apto para ganarle a la elite de México.

Jugamos contra el otro campeón, que fue Toluca, y, bueno, vimos cómo estábamos, cómo competimos. Jugamos contra los que van primeros en la MLS y vimos cómo competimos y mostramos cómo estamos. Bueno, creo que no estamos mal. Entonces, el objetivo es llegar a liguilla. Y nos va a costar, y sí, nos va a costar porque vamos en ese camino. Matías Almeyda

FBL-MEX-MONTERREY-TIGRES | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Para cerrar, Matías pidió que se califique su trabajo sobre el cierre del torneo a partir de los éxitos o fracaso finales que consiga con Monterrey y ahora durante el camino a la fase final de la Liga MX.

Los números para mí se cuentan al final. El tercero, que es uno de los más importantes, es entrar a Liguilla. Bueno, vamos en pleno campeonato, faltándonos una fecha a comparación de los demás. Tenemos que buscar esos resultados e ingresar, obviamente. Matías Almeyda

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