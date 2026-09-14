Matías Almeyda lamenta el resultado obtenido en el Clásico Regio

El Clásico Regio decepcionó una vez más. Los dos equipos se anularon y no pasaron del empate sin goles durante un encuentro en el que las emociones no aparecieron.

Tras el cotejo, Matías Almeyda, entrenador del Monterrey, ofreció declaraciones a través de las cuales dejó bien en claro que no se va conforme con el hecho de que su equipo no haya ganado el encuentro.

¡HAN MEJORADO, PERO NO FUE SUFICIENTE! 😬



Matías Almeyda no se muestra contento con el resultado del Clásico Regio, enfatizando que no festejará un empate.



📹 Roberto Flores pic.twitter.com/FWVClRAUH3 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 13, 2026

Cuando un equipo se encierra como se encerraron ellos, la claridad tiene que ser muy fina en la definición. Opciones tuvimos. Yo quiero esto. No quiero el empate, no voy a festejar un empate; difícilmente festejo un empate. Matías Almeyda

Matías afirma que Monterrey sigue en proceso de construcción.

Sí voy mirando otros puntos, como haber jugado una final hace una semana, en tan poco tiempo, tener un equipo que ya sabemos a qué juega y, pues, son puntos que hemos mejorado en algunos aspectos, como el aspecto defensivo. El partido pasado nosotros hicimos una rotación, no sé si se recuerdan, porque a los pocos días se jugaba una final y, bueno, trabajamos como equipo. Una casa no se construye en meses, se construye con el tiempo, porque primero hay que hacer bases, y lo que trato de hacer es construir esas bases. Matías Almeyda

FBL-MEX-MONTERREY-TIGRES | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Para cerrar, Almeyda habló sobre el conato de bronca final entre ambos equipos en el cual su jugador, Gerardo Arteaga, resultó expulsado.

Yo termino los partidos y, para evitar problemas, siempre me voy primero. Entonces todos saben lo que tienen que hacer, ni bien termino. Y si lo expulsan a un jugador porque metió y porque tuvo doble amarilla, me deja más tranquilo. Ahora que me expulsen un jugador por un empujón nada más. No sé qué pasó. Eso habrá que verlo. Hablaré con él seguramente. Hoy no. Estemos más tranquilos, pero son situaciones que hay que evitar y que no sirven de nada porque, aparte, vivimos todos en la misma zona. Entonces, si hay bronca, te encontrás en un café y te la sacás. Es la mejor. Yo haría eso después para mostrar al otro que empujó a uno. Al otro no sirve eso. El fútbol de fantasmas. Matías Almeyda

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