Matías Almeyda pide paciencia para desarrollar las mejorías en Monterrey

Monterrey ha iniciado una nueva era dentro de la cancha con Matías Almeyda como técnico. La realidad es que el inicio del torneo no ha sido sencillo para el club. Un victoria y una derrota en lo que va de Liga MX, mismas que dejaron dudas sobre la calidad de juego de los Rayados, las cuales, el entrenador entiende debe resolver.

🗣️ “CUALQUIERA SE HACE PERIODISTA AHORA”



“Hoy existe un gran problema: las redes sociales. Quien consume redes sociales todo el día también consume mucho veneno. Incluso creo que les han quitado espacio a ustedes, los periodistas”



Matías Almeyda sobre la salud mental 🚨 pic.twitter.com/iWeD0mF7bk — MedioTiempo (@mediotiempo) July 30, 2026

El análisis que hago es que nosotros hemos marcado mal en balón parado, pero teniendo en cuenta el primer partido, las acciones que yo veo en fase defensiva son diferentes a marcar sólo el error o que está muy mal sólo por el balón parado. La fase defensiva en nuestro equipo no es solamente la defensa, porque previo a una defensa hay mediocampistas, ante los mediocampistas están los delanteros. Matías Almeyda

El técnico afirma que el equipo está en vías de mostrar su mejor rostro dentro del campo. Sin embargo, ésta es una labor de paciencia.

Creo que todavía no hemos visto realmente lo que yo voy pretendiendo y también entiendo que nos va a llevar un tiempo. Ojalá que ese tiempo para ver lo que yo deseo sea a corto plazo, pero también hay una radiografía que yo voy a ir haciendo a lo largo de este torneo. Matías Almeyda

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Para cerrar, Almeyda mandó un mensaje de apoyo a Guido Pizarro, quien dejó su puesto como técnico de Tigres esta semana.

Siempre que se va un entrenador me pongo en la piel de él. Viene un cambio muy grande, tienes que abandonar el lugar donde estabas, el sitio que elegiste, mudarte sin saber qué viene después. Es fácil decirlo desde afuera, pero vivirlo es muy triste. Muchas veces hasta se siente una traición cuando pasan estas cosas. Siempre voy a estar del lado de los entrenadores y desde aquí le mando todo mi apoyo. Matías Almeyda