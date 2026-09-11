Matías Almeyda pide respeto para Víctor Manuel Vucetich

Este fin de semana habrá una nueva edición del clásico regio, sin embargo, la misma tendrá un sabor diferente. Víctor Manuel Vucetich volverá al club al cual le dio gloria, Monterrey, pero ahora defendiendo desde el banco la causa de los Tigres.

Previo al encuentro, el hoy técnico de los Rayados, Matías Almeyda, lanzó un mensaje para la afición mediante el cual pide respeto para Vucetich la noche de este sábado.

“(ABUCHEARLO) SERÍA UN GRAVE ERROR” 👏



Matías Almeyda le dio su lugar a Víctor Manuel Vucetich al destacar que le ha dado grandes alegrías al club, siendo que el argentino buscaría lograr tan siquiera una parte de todos los logros del extécnico rayado.



📹 Felipe Galindo pic.twitter.com/5zN9WPBQbx — MedioTiempo (@mediotiempo) September 10, 2026

Creo que sería un grave error, porque es una persona que le dio mucho a este club (abuchear). Es el más ganador de este club, y creo que la gente lo debería recibir como merece, porque le dio muchas alegrías. Matías Almeyda

Almeyda pasó del tema y se enfocó en lo deportivo. El entrenador no quiere poner sobre Monterrey la etiqueta del favorito.

Creo que no importan las posiciones en las que estés cuando juegas un Clásico, porque son 95 minutos en los que todo puede pasar. Sería un gran error pensar como favorito. Es un clásico. La diferencia, para mí, que tienen los clásicos es que el clásico queda escrito, y queda por siempre escrito. Matías Almeyda

Monterrey v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

A manera de conclusión, Matías pidió no hacer una comparación entre clásico. Ni dentro, ni fuera de la Liga MX. Para Almeyda, todos tienen su esencia y su valor al jugarlos.

No sé si pondría niveles. Son clásicos, y sé lo que significa un clásico para cada hincha. Al hincha no le interesan los demás, le interesa su clásico. Yo he tenido posibilidades desde el inicio, por River-Boca, Sevilla-Betis, Roma-Lazio, Inter-Juve, Chivas-América, Chivas-Atlas. Y, bueno, estoy entusiasmado con este nuevo desafío que tengo en mi vida deportiva. Matías Almeyda

Monterrey viene de caer en la final de la Leagues Cup, una herida que buscan sanar derrotando el odiado rival.

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