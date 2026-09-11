Matías Almeyda pide respeto para Víctor Manuel Vucetich
Este fin de semana habrá una nueva edición del clásico regio, sin embargo, la misma tendrá un sabor diferente. Víctor Manuel Vucetich volverá al club al cual le dio gloria, Monterrey, pero ahora defendiendo desde el banco la causa de los Tigres.
Previo al encuentro, el hoy técnico de los Rayados, Matías Almeyda, lanzó un mensaje para la afición mediante el cual pide respeto para Vucetich la noche de este sábado.
Creo que sería un grave error, porque es una persona que le dio mucho a este club (abuchear). Es el más ganador de este club, y creo que la gente lo debería recibir como merece, porque le dio muchas alegrías.Matías Almeyda
Almeyda pasó del tema y se enfocó en lo deportivo. El entrenador no quiere poner sobre Monterrey la etiqueta del favorito.
Creo que no importan las posiciones en las que estés cuando juegas un Clásico, porque son 95 minutos en los que todo puede pasar. Sería un gran error pensar como favorito. Es un clásico. La diferencia, para mí, que tienen los clásicos es que el clásico queda escrito, y queda por siempre escrito.Matías Almeyda
A manera de conclusión, Matías pidió no hacer una comparación entre clásico. Ni dentro, ni fuera de la Liga MX. Para Almeyda, todos tienen su esencia y su valor al jugarlos.
No sé si pondría niveles. Son clásicos, y sé lo que significa un clásico para cada hincha. Al hincha no le interesan los demás, le interesa su clásico. Yo he tenido posibilidades desde el inicio, por River-Boca, Sevilla-Betis, Roma-Lazio, Inter-Juve, Chivas-América, Chivas-Atlas. Y, bueno, estoy entusiasmado con este nuevo desafío que tengo en mi vida deportiva.Matías Almeyda
Monterrey viene de caer en la final de la Leagues Cup, una herida que buscan sanar derrotando el odiado rival.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.