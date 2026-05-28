Mauricio Pochettino se reúne con representantes del AC Milan

El AC Milan tuvo una temporada totalmente decepcionante, y el que pagó los platos rotos fue el entrenador Massimiliano Allegri. Los Rossoneri terminaron quintos a un punto del Como 1907 y jugarán la próxima edición de la UEFA Europa League, mientras que en la Coppa Italia quedaron afueras en octavos de final ante la Lazio. En la Supercoppa perdieron la semifinal contra el Napoli.

En ese marco, la directiva del Rossoneri se reunió con Mauricio Pochettino semanas antes del inicio de la concentración de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026. Según trascendió, es uno de los apuntados para asumir en Milán al igual que Andoni Iraola, que viene de hacer historia clasificando al Bournemouth inglés a la UEFA Europa League.

El contrato del argentino con la USSF llega a su fin luego del Mundial, y se espera que busque una nueva oportunidad en el fútbol europeo tras cumplir el proceso camino a la Copa del Mundo con una selección local.

United States Training Session and Media Availability | John Dorton/USSF/GettyImages

Estados Unidos debutará en el Mundial el viernes 12 de junio ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que tendrá su segunda presentación frente a Australia el viernes 19 el Lumen Field de Seattle. Cerrarán la fase de grupos contra Turquía en el jueves 25 nuevamente en Los Ángeles.

Pochettino tuvo grandes pasos por el fútbol europeo, con una destacada final de UEFA Champions League dirigiendo al Tottenham en 2019, cuando eliminaron de manera increíble al Ajax en Ámsterdam con el famoso gol de Lucas Moura.

Su estreno como entrenador fue en el Espanyol, mientras que luego pasó por el Southampton antes de llegar a los Spurs. Tras su paso por el club londinense dirigió al París Saint-Germain y al Chelsea, para luego llegar finalmente a su primera experiencia en una selección nacional.

MÁS NOTICIAS SOBE EL MERCADO DE FICHAJES