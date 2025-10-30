Mauro Icardi sigue tocando la puerta de la Liga MX

El próximo torneo dentro de la Liga MX será mucho "más corto" en cuanto a la amplitud del calendario. La meta de los antes mencionado es evitar cruzar fechas con el inicio de la copa del mundo. Siendo el caso, más de un equipo ya se mueve dentro del mercado con el fin de iniciar el armado de su plantillas.

Más de un equipo en México está a la caza de un centro delantero de poder. Por ende, desde Europa, un nombre de gran reconocimiento está siendo ofrecido a clubes del país. Se trata de Mauro Icardi, cuya salida del Galatasaray es casi que inminente y su agencia desea verle dentro de la Liga MX.

MAURO ICARDI FUE OFRECIDO A UN CLUB GRANDE DEL FÚTBOL MEXICANO

Hace semanas el manejo de Mauro le ha ofrecido al América. Por ahora, el cuadro de la capital del país no ha dado respuesta con algún tipo de interés. Por ende, los agentes de Icardi ya habrían tocado otras dos puertas dentro de la Liga MX, se trata de la de los Pumas de la UNAM y el Cruz Azul.

Galatasaray v Goztepe - Turkish Super Lig | Anadolu/GettyImages

W Deportes confirma que tanto los celestes como los de la UNAM recibieron un llamado del entorno de Icardi para ofrecer su fichaje en enero. Mauro termina contrato con Galatasaray en verano, no hay la menor opción de renovar. Sin embargo, el movimiento puede darse este mismo invierno.

El club turco buscaría librarse del enorme sueldo que percibe el argentino pese a su rol de suplente. Para ello, podrían terminarle el contrato en los siguientes meses permitiendo que el delantero se marche gratis a donde le plazca.

Si bien Mauro podría llegar en calidad de agente libre, cualquier club en México que le abra la puerta al jugador, deberá liberar un enorme presupuesto en sueldo. Además, Icardi quiere un estilo de vida cosmopolita, por lo que, sólo le interés los equipos de la capital o los de Nuevo León.

