Mauro Lainez llega como agente libre al equipo de Tigres

Ante la lesión que sufrió Marcelo Flores en la final por la CONCACAF Champions 2026 entre los Tigres de la UANL y el equipo de Toluca, el conjunto universitario se quedó sin un relevo por la banda de la izquierda, posición que normalmente ocupa Ozziel Herrera.

Es por eso que, aprovechando que el ex jugador del Mazatlán FC, Mauro Lainez, se encontraba como agente libre, la directiva del conjunto felino decidió ofrecerle un contrato por los próximos dos años, brindándole una oportunidad de oro al futbolista en cuestión, quien compartirá equipo con su hermano Diego.

Crédito correspondiente para el reconocido periodista deportivo Roberto Flores, quien trabaja para Multimedios Deportes, en Monterrey, Nuevo Léon, y dio la noticia hace apenas unos cuantos minutos.

Se reunirán los hermanos Lainez en @TigresOficial Mauro Lainez llega a los felinos como agente libre y firmará por dos años, será la competencia de Jesús Garza en la lateral derecha @rg690 @mmdeportesmx @mediotiempo @laaficion — ROBERTO FLORES (@betofloresRG690) July 22, 2026

¿Mauro Lainez será el último fichaje que realice Tigres para el Apertura 2026?

El primer refuerzo de los Tigres para este torneo, fue el argentino Alan Franco, quien al menos saltará a la banca para el partido del próximo sábado, contra el Atlético San Luis. Mauro Lainez se convierte, hasta el momento, en el segundo fichaje realizado por el conjunto auriazul.

Sin embargo, es importante recalcar que acá no se cierra el mercado de fichajes para Tigres, ya que aún están a la espera de que se resuelva la venta de Ángel Correa para entonces sí ir en busca del centro delantero que tanta falta le hace al equipo.

¿Cómo van las negociaciones entre Tigres y River Plate por el fichaje de Ángel Correa?

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Manuel Velasquez/GettyImages

El día de hoy, fuentes allegadas al club aseguran que el ex jugador del Atlético de Madrid se despidió de sus compañeros en Tigres al término de la práctica, y que incluso volaría el día de hoy a Buenos Aires, Argentina, para finiquitar su pase con los 'millonarios'.

Es importante señalar que la venta aún no está cerrada. River Plate no estaría dispuesto a pagar más de 15 millones de dólares por el jugador, y Tigres no aceptaría menos de 18 millones de dólares. No obstante, el hecho de que Ángel Correa se haya despedido ya de sus compañeros nos habla de que las negociaciones podrían estar cerca de llegar a su punto final, y que pronto Tigres recibiría el dinero que necesitan para reforzar la delantera.

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