Máximos goleadores de México en la historia de los mundiales

La selección mexicana de fútbol es un equipo constante en la historia de los mundiales. Pocos conjuntos, como la escuadra tricolor, han garantizado su presencia de forma ininterrumpida desde 1994.

Y las figuras principales en estos mundiales han sido, sin lugar a dudas, los futbolistas con condiciones ofensivas, que con sus goles han metido a México a escenarios increíbles, en donde ilusionarse resulta algo inevitable.

A través de este artículo, compartiremos con ustedes la lista con los máximos goleadores de México en la historia de las copas del mundo:

Chicharito Hernández (4 goles)

Luis Hernández (4 goles)

Julián Quiñones (4 goles)

Rafael Márquz (3 goles)

Cuauhtémoc Blanco (3 goles)

Raúl Jiménez (3 goles)

Jared Borgetti (2 goles)

Manuel Rosas (2 goles)

Javier Valdivia (2 goles)

Fernando Quirarte (2 goles)

Luis García (2 goles)

Ricardo Peláez (2 goles)

Alberto García Aspe (2 goles)

Omar Bravo (2 goles)

Julián Quiñones: la ilusión del tricolor en el ataque

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

De los atacantes que aparecen en la lista, Julián Quiñones es quien se perfila como uno de los prospectos más importantes en un futuro cercano. Aquel joven colombiano que llegara a Tigres siendo un chico todavía, que haría historia en clubes como Lobos BUAP, Atlas de Guadalajara y las Águilas del América, marcó cuatro tantos en su primera copa del mundo y llenó de ilusión a los aficionados mexicanos.

Para mala fortuna de Julián Quiñones, la selección mexicana de fútbol quedó eliminada de la Copa del Mundo en la instancia de octavos de final, luego de caer 3-2 ante Inglaterra. Raúl Jiménez marcó tres tantos en esta justa mundialista y acercó a México en el marcador el día de hoy, pero, sin importar cuánto lo intentaron, la pelota no entró en el arco de los ingleses y así el combinado tricolor quedó fuera del Mundial 2026.

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