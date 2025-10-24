Mazatlán vs América: momios, probabilidades de los equipos y cuotas

La Liga MX presenta un enfrentamiento que, en el papel, luce como uno de los más disparejos de la jornada, cuando el Mazatlán FC reciba en el Estadio El Encanto al Club América.

Se trata de un choque entre un equipo local urgido de puntos para soñar con el Play-In y un conjunto visitante que pelea por el liderato general.

Las Águilas llegan a este compromiso como una de las ofensivas más potentes del campeonato y con la misión de sumar tres puntos que los mantengan en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo cañonero buscará dar la campanada del torneo y aprovechar su localía para sumar unidades vitales que le permitan salir de la parte baja de la clasificación.

Con un favoritismo abrumador para la visita, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Momios del partido de Mazatlán vs América

Mazatlán FC: +500

Empate: +333

América: -193

Las cifras son contundentes: el América es el amplio favorito para llevarse la victoria, incluso en condición de visitante. La cuota de -193 refleja una alta confianza en el triunfo azulcrema. En contraparte, una victoria del Mazatlán se considera una hazaña mayúscula y ofrece un pago extraordinario de +500.

Probabilidades de victoria

De acuerdo con el análisis de datos y los momios, las probabilidades para este encuentro son:

Mazatlán: 17%

Empate: 22%

América: 61%

El cálculo de probabilidades confirma el estatus del América como el gran candidato, otorgándole más del 60% de posibilidades de ganar. Esta tendencia se ve reforzada por el historial reciente, donde las Águilas dominan con cuatro victorias por solo un empate en los últimos cinco enfrentamientos directos, mientras que Mazatlán no registra triunfos.

Doble Oportunidad

Mazatlán FC/Empate: +145

Mazatlán FC/América: -600

América/Empate: -800

Las opciones que cubren un resultado positivo para el América están muy castigadas y carecen de valor. La única alternativa con un momio atractivo es el "Mazatlán FC/Empate" con +145, una apuesta de alto riesgo, pero con un pago considerable si se produce la gran sorpresa.

Mazatlan FC v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

¿Ambos equipos anotan?

Sí: -143

No: +105

La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. El momio de -143 sugiere que, si bien el América es favorito, se espera que la necesidad y la localía de Mazatlán le permitan generar peligro y conseguir el gol de la honra.

Total de goles

Más de 2.5 goles: -163

Menos de 2.5 goles: +125

En sintonía con la expectativa de que ambos anoten, la línea se inclina claramente hacia un partido con tres o más anotaciones totales. La cuota de -163 para el "Más de 2.5 goles" es una de las más marcadas, anticipando un encuentro abierto y con varias celebraciones, probablemente con el equipo visitante como protagonista.

Pronóstico del partido de Mazatlán vs América

Se espera un dominio claro por parte del América, que buscará imponer su jerarquía y poder ofensivo desde el inicio. Mazatlán intentará cerrar espacios y jugar al contragolpe. Por la abismal diferencia de planteles y el momento que viven ambos, un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 1-3 a favor del América.

