Mazatlán vs América: momios, probabilidades de los equipos y cuotas
La Liga MX presenta un enfrentamiento que, en el papel, luce como uno de los más disparejos de la jornada, cuando el Mazatlán FC reciba en el Estadio El Encanto al Club América.
Se trata de un choque entre un equipo local urgido de puntos para soñar con el Play-In y un conjunto visitante que pelea por el liderato general.
Las Águilas llegan a este compromiso como una de las ofensivas más potentes del campeonato y con la misión de sumar tres puntos que los mantengan en la cima de la tabla. Por su parte, el equipo cañonero buscará dar la campanada del torneo y aprovechar su localía para sumar unidades vitales que le permitan salir de la parte baja de la clasificación.
Con un favoritismo abrumador para la visita, a continuación te dejamos el análisis detallado de momios, probabilidades y recomendaciones para que tomes la mejor decisión.
Momios del partido de Mazatlán vs América
- Mazatlán FC: +500
- Empate: +333
- América: -193
Las cifras son contundentes: el América es el amplio favorito para llevarse la victoria, incluso en condición de visitante. La cuota de -193 refleja una alta confianza en el triunfo azulcrema. En contraparte, una victoria del Mazatlán se considera una hazaña mayúscula y ofrece un pago extraordinario de +500.
Probabilidades de victoria
De acuerdo con el análisis de datos y los momios, las probabilidades para este encuentro son:
- Mazatlán: 17%
- Empate: 22%
- América: 61%
El cálculo de probabilidades confirma el estatus del América como el gran candidato, otorgándole más del 60% de posibilidades de ganar. Esta tendencia se ve reforzada por el historial reciente, donde las Águilas dominan con cuatro victorias por solo un empate en los últimos cinco enfrentamientos directos, mientras que Mazatlán no registra triunfos.
Doble Oportunidad
- Mazatlán FC/Empate: +145
- Mazatlán FC/América: -600
- América/Empate: -800
Las opciones que cubren un resultado positivo para el América están muy castigadas y carecen de valor. La única alternativa con un momio atractivo es el "Mazatlán FC/Empate" con +145, una apuesta de alto riesgo, pero con un pago considerable si se produce la gran sorpresa.
¿Ambos equipos anotan?
- Sí: -143
- No: +105
La balanza se inclina a que ambos equipos lograrán hacerse presentes en el marcador. El momio de -143 sugiere que, si bien el América es favorito, se espera que la necesidad y la localía de Mazatlán le permitan generar peligro y conseguir el gol de la honra.
Total de goles
- Más de 2.5 goles: -163
- Menos de 2.5 goles: +125
En sintonía con la expectativa de que ambos anoten, la línea se inclina claramente hacia un partido con tres o más anotaciones totales. La cuota de -163 para el "Más de 2.5 goles" es una de las más marcadas, anticipando un encuentro abierto y con varias celebraciones, probablemente con el equipo visitante como protagonista.
Pronóstico del partido de Mazatlán vs América
Se espera un dominio claro por parte del América, que buscará imponer su jerarquía y poder ofensivo desde el inicio. Mazatlán intentará cerrar espacios y jugar al contragolpe. Por la abismal diferencia de planteles y el momento que viven ambos, un marcador probable, según análisis de inteligencia artificial, sería un 1-3 a favor del América.
Más noticias sobre la Liga MX
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.