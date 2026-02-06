Mazatlán vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones
Las Chivas de Guadalajara quieren hilvanar su quinto triunfo consecutivo del Clausura 2026 de la Liga MX y para ello tendrían que derrotar al Mazatlán en esta Jornada 5, encuentro que se disputará este viernes 6 de febrero en el Estadio El Encanto, sitio en el que el Rebaño Sagrado no puede ganar desde hace tres partidos.
Los dirigidos por Gabriel Milito llegan a este duelo como amplios favoritos ya que Cañoneros marchan como sotaneros en este certamen. Vienen con una seguidilla de cuatro triunfos, mientras que los ahora locales no han podido rescatar siquiera un empate en lo que va del campeonato regular.
La última ocasión en que estos equipos se vieron las caras fue en el Apertura 2025, ahí el Estadio Akron fue la sede del triunfo del Guadalajara por dos goles a cero contra los mazatlecos, siendo los autores de dichos tantos, Armando González y Bryan González, ahí la situación era similar a la actual, ya que los del Pacífico estaban décimo sextos, mientras que los tapatíos marchaban sextos de la general.
¿A qué hora se juega el Mazatlán vs Chivas?
- Ciudad: Mazatlán, Sinaloa
- Estadio: El Encanto
- Fecha: viernes 6 de febrero
- Hora: 22:06 EE.UU (Este), 21:06 MEX, 04:06 ESP
- Árbitro:
- VAR:
Historial de enfrentamientos directos entre Mazatlán y Chivas (últimos cinco partidos)
- Mazatlán: 1
- Empate: 2
- Chivas: 2
- Último partido entre ambos: 18/10/2025 - Chivas 2-0 Mazatlán - Liga MX Jornada 13 Apertura 2025
Últimos 5 partidos
Mazatlán
Chivas
Atlas 1-0 Mazatlán
San Luis 2-3 Chivas
Mazatlán 1-5 Monterrey
Chivas 2-1 Querétaro
Puebla 2-1 Mazatlán
Juárez 0-1 Chivas
Mazatlán 1-2 Juárez
Chivas 2-0 Pachuca
Mazatlán 1-1 Necaxa
Leones Negros 1-3 Chivas
¿Cómo ver el Mazatlán vs Chivas por Televisión y Streaming online?
País
Canal de TV / Streaming online
Estados Unidos
fuboTV, Azteca Digital y Vix+
México
Azteca 7 y Fox One
España
Sin transmisión
Últimas noticias de Mazatlán
Sergio Bueno recién se incorporó a las filas del Mazatlán y aunque en su partido de debut contra el Atlas se llevó una derrota, afirmó que esto le dejó buenas sensaciones, además dejó en claro que a él y a su equipo les entusiasma jugar contra Chivas, ya que saben que si le arrebatan tres puntos al superlíder, el beneficio anímico y futbolístico para su equipo será vital, ya que hoy son últimos de la clasificación general.
Sabemos que Chivas es el siguiente adversario, que domina bien su funcionamiento y tendremos toda la semana para preparar el partido contra un rival que, en sus condiciones nos tiene que entusiasmar, entendiendo que de conseguir una victoria, la repercusión será más fuerteSergio Bueno
Posible alineación de Mazatlán contra Chivas (4-3-3): Ricardo Rodríguez; Sebastián Santos, Ángel Leyva, Facundo Almada, Lucas Merolla, Mauro Zaleta; Omar Moreno, Yoel Barcenas, Jordan Sierra; Brian Rubio, Dudu Teodora
Últimas noticias de Chivas
Este buen arranque del Guadalajara es síntoma de un buen proceso que han sabido sostener en la directiva y gracias a eso, en este Clausura 2026 ya se han hilvanado cuatro triunfos seguidos, algo que no sucedía desde el Bicentenario 2010, ahí lograron llegar a ocho triunfos de manera consecutiva. Ante esto, el estratega Gabriel Milito dejó claro que está bien celebrar, que saben que han tenido buenos resultados, pero que también deben de mostrar calma y serenidad para lo que está por venir para el equipo.
Comenzamos bien en cuanto a rendimiento y resultados, pero somos consientes de que podemos hacer cosas mejores. Debemos hacer cosas mejores. (Es importante) festejar un triunfo y más aún ganar cuatro seguidos, pero sosteniéndonos desde la humildad y teniendo claro cuáles son los objetivosGabriel Milito
Posible alineación de Chivas contra Mazatlán (5-4-1): Raúl Rangel; Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Bryan González; Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Efraín Álvarez; Armando González
Pronóstico SI Fútbol
El Rebaño Sagrado se ha consolidado en apenas cuatro jornadas como el mejor equipo del balompié azteca en la actualidad y deberá aprovechar que tiene un inicio afable para sacar la mayor cantidad de puntos posibles, es así que contra los mazatlecos tiene una gran posibilidad y podrían derrotarlos por una ventaja de dos goles, aún siendo el partido de visita.
Mazatlán 0-2 Chivas
