Mbappé abandona la concentración de Francia por molestias en el tobillo derecho

Este jueves, Kylian Mbappe lideró a la selección de Francia en su contundente victoria por 4-0 ante Ucrania. Con su doblete, incluyendo un penal pateado a lo 'Panenka' para abrir el marcador al minuto 55, los de Deschamps se clasificaron al Mundial 2026.

Más allá de esa alegría, la preocupación para Le Bleus tiene que ver con el propio delantero del Real Madrid: ya que fue al final del partido cuando Mbappé notó molestias en el tobillo derecho y tras una primera exploración de la zona, la Federación Francesa de Fútbol y el cuerpo médico de la selección decidieron que regrese a Madrid y durante este viernes será sometido a diversos controles para evaluar la gravedad de la situación física.

Según la Federación Francesa en sus medios oficiales, Mbappé sufre una inflamación en el tobillo derecho y se le realizarán pruebas en las próximas horas.

Lógicamente, el atacante que ante los ucranianos llegó a los 400 goles en su carrera no estará presente con su país el domingo para enfrentarse a Azerbaiyán, sino que se quedará toda la semana en Valdebebas recuperándose, a la espera de saber el alcance de la lesión.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-FRA-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

No es el único que regresó a España

La Federación Francesa de Fútbol también liberó a otro futbolista del Real Madrid para que regrese a España: Eduardo Camavinga. En su caso es por una contractura muscular en el tendón de la corva izquierdo que lo aquejó durante toda la semana y lo tuvo fuera de los trabajos a la par de sus compañeros.

Camavinga ni siquiera formó parte del banquillo en el partido ante Ucrania. Todo se dio después de sentir unas molestias en los isquios. A tal punto llegaba la incertidumbre de Didier Deschamps para con el mediocentro del Madrid, que decidió llamar a última hora a Khephren Thuram, de la Juventus, para completar la convocatoria para esta doble fecha ante Ucrania y Azerbaiyán.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP