Mbappé acelera su recuperación y el Real Madrid se ilusiona con tenerlo en el Clásico

De cara al próximo Clásico ante el FC Barcelona, Kylian Mbappé respondió bien a los controles médicos realizados en Valdebebas y volvió a entrenar a la par de sus compañeros, una señal positiva para el Real Madrid después de varios días de recuperación.

🚨 Kylian Mbappé is set to start from the bench in El Clasico. @diarioas pic.twitter.com/7OhU5Rwzxc — Madrid Zone (@theMadridZone) May 7, 2026

El delantero arrastraba una molestia en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, lesión que lo marginó de la actividad deportiva en el último compromiso de LaLiga ante el RCD Espanyol. Sin embargo, la respuesta física del francés en las últimas horas fue alentadora y ahora el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución para decidir si puede formar parte de la nómina de convocados.

El plan del Madrid con su gran figura

Aunque las sensaciones son buenas, en el club prefieren no apresurar tiempos. Mbappé realizó una parte de la práctica junto a sus compañeros y luego completó la jornada con tareas diferenciadas en el gimnasio, una rutina habitual para quienes regresan de una lesión muscular.

Por eso, a pocos días del partido, todo parecería indicar que su inclusión en el once titular no es una opción a considerar. En el mejor de los casos, Mbappé podría aparecer como alternativa en el banco de suplentes, una variante de enorme peso para un encuentro que puede definir buena parte del campeonato para el merengue.

A lo largo de su carrera, el delantero construyó números impactantes cada vez que se enfrentó al Barcelona y acumula 12 goles en apenas 10 partidos.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

Con apenas cuatro fechas por disputarse en LaLiga, el conjunto azulgrana lidera la tabla y llega con margen suficiente como para quedar a un paso del título. Un empate le alcanzaría para quedar en una posición prácticamente definitiva.

El Real Madrid, en cambio, necesita competir al límite y sostener sus opciones hasta el final. En ese escenario, la posible presencia de Mbappé representa una señal de esperanza para un equipo que se juega buena parte de la temporada en noventa minutos.

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