El Real Madrid llegó a este encuentro de la Jornada 16 de LaLiga con los ojos puestos sobre Xabi Alonso, quien podría salir del banquillo merengue en caso de una derrota, pero al minuto 24 del encuentro frente al Deportivo Alavés apareció Kylian Mbappé para poner el uno por cero momentáneo que podría salvar a su entrenador.

Desde los primeros minutos del encuentro la escuadra merengue se fue al frente y tuvo algunas jugadas de cara al marco defendido por Antonio Sivera, fue así que en una descolgada apareció un contragolpe orquestado por Jude Bellingham, quien cedió un pase filtrado para que el francés, con mucha calidad, entrara solo de cara al marco.

Mbappé de inmediato arrastró la pelota cercano a los linderos del área, más tirado hacia la izquierda, ahí encontró un resquicio y dribló hacia el centro, ahí disparó con potencia para batir al arquero babazorro y así llegó a 26 anotaciones en esta temporada 2025/26.

Este tanto significó su anotación número 70 enfundado en la camiseta del conjunto merengue en todas las competencias, siendo 43 de ellas realizadas el año futbolístico pasado, en donde marcó en LaLiga, Champions League, Copa del Rey, Supercopa, UEFA Supercopa y en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Además, el ex jugador del París Saint Germain llegó a 56 anotaciones en este 2025 y con esto está a solo tres goles de igualar a Cristiano Ronaldo, que con 59 dianas es el jugador con más goles en un mismo año natural con el Real Madrid.