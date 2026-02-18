Mbappé condena presunto acto racista y sentencia: “Prestianni no merece jugar la Champions”

La jornada completa de los playoffs de la Champions League quedó en segundo plano tras el incidente ocurrido en el duelo entre el Benfica y el Real Madrid, donde Gianluca Prestianni habría lanzado presuntos insultos racistas contra Vinicius Junior.

Hasta el momento, la UEFA no ha informado si abrirá una investigación ni cuáles podrían ser las eventuales sanciones. No obstante, Kylian Mbappé, compañero del brasileño, alzó la voz y pidió al organismo actuar con firmeza, incluso solicitando la suspensión del futbolista argentino de la competición.

Mbappé, quien se encontraba en el terreno de juego al momento de los hechos, aseguró haber escuchado directamente los insultos de Gianluca Prestianni hacia Vinicius Junior. Según el delantero francés, el jugador del Benfica habría llamado “mono” hasta en cinco ocasiones al atacante brasileño.

Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial Mbappé

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Anadolu/GettyImages

Momentos después del encontronazo entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior, Kylian Mbappé se aproximó al futbolista argentino y, de manera directa, lo señaló como “racista”.

Tras el partido, el delantero francés reafirmó su postura y sostuvo que Prestianni sabía perfectamente lo que hacía, al grado de cubrirse la boca con la camiseta para evitar que las cámaras captaran las palabras que, presuntamente, dirigió al atacante brasileño.

Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol. Es un gran problema y veremos qué va a pasar Mbappé

Mbappé exige a la UEFA sanciones por racismo contra Vinicius Junior

Kylian Mbappé afirmó que los futbolistas deben ser un ejemplo para los niños que los observan y subrayó que, aunque siempre ha recibido un trato respetuoso por parte de personas en Portugal, este tipo de conductas no pueden quedarse sin señalarse.

El delantero aclaró que no tiene nada en contra del Benfica ni de su entrenador, José Mourinho, a quien calificó como uno de los mejores de la historia, pero insistió en que se trata de un caso grave que debe atenderse.

En ese sentido, pidió a la UEFA actuar con firmeza y consideró que un jugador involucrado en un acto de esta naturaleza no debería disputar más la Champions League.