Mbappé confiesa el dolor que aún le provoca el haber perdido la final del Mundial 2022 contra Argentina

En una entrevista con Le Parisien el goleador francés Kylian Mbappé, admitió tener la espina clavada por la derrota de la selección de Francia en la Copa del Mundo Qatar 2022 a manos de la selección Argentina, por lo que buscan redimirse y volver a recuperar la corona.

🏆 QATAR 2022, LA FINAL QUE PERSIGUE A MBAPPÉ



🇫🇷 El delantero de Francia y del Real Madrid confesó que cambiaría la derrota con Argentina antes que cualquier otra de su carrera: "Es la que más se me viene a la cabeza, incluso más que la final que ganamos". pic.twitter.com/lbiL8jkWB2 — infobae (@infobae) June 14, 2026

Hay muchos recuerdos. Sobre todo las derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Por ejemplo, cambiaría Argentina 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos Kylian Mbappé.

El pasado Mundial fue el goleador del torneo y tuvo un desempeño excepcional, de haber ganado se habría llevado el MVP, pero no contaba con que era momento de Lionel Messi y compañia para devolverle la gloria a su país.

🗣️🇫🇷 En la previa del debut de Francia en el Mundial 2026, en el que jugará ante Senegal el martes desde las 16, Kylian Mbappé se abrió ante la prensa y no esquivó hablar de todo lo que le fue sucediendo en estos últimos años. Entre tantas cosas, el delantero reveló que quiere… pic.twitter.com/L2obLRpcWY — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

“Es muy difícil perder una final del Mundial. Ya de por sí porque es cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo. La crueldad está ahí, es decirse que hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial”, afirmó.

Llegó a la élite de manera prematura

Le discours de Kylian Mbappé 🇫🇷 sur l’anonymat 👇 :



« Ça fait bizarre de voir des gens qui font le même métier que moi, qui jouent dans les mêmes équipes que moi, mais qui n’ont pas la même vie que moi…



QUAND ON SORT DU VESTIAIRE ON A PAS LA MÊME VIE ! ❌ (…)



C’est… https://t.co/c0qcCKawWv pic.twitter.com/d93GQsn5YZ — Actu Foot (@ActuFoot_) June 14, 2026

Mbappé ha sido de las pocas estrellas prematuras que logran la gloria a niveles extraordinarios, desde juvenil siendo sensación en el Mónaco y convertirse en el segundo fichaje más caro de la historia tras fichar con el PSG. Además, ser campeón del mundo con su país siendo figura a los 18 años.

“Para gente como yo, un día de ensueño es volver a la simplicidad: no ser molestado, poder hacer lo que quieras, con quien quieras, donde quieras. Eso se ha convertido en un lujo para mí, aunque son cosas muy simples. Pero nunca hay que quejarse del amor que recibes de la gente”, indicó.

Nos deshumaniza, nos convierte un poco en animales de circo. Pero todo el mundo quiere saber qué hago, dónde y con quién… He aprendido a entenderlo y a aceptar más o menos que siempre formará parte de mi vida. Nadie está preparado para eso, pero puedo salir sin seguridad. ¡Puedo vivir más que en Francia! Kylian Mbappé.

“No quiero volver al anonimato. Es raro ver a gente que hace el mismo trabajo que yo, que juega en los mismos equipos que yo, pero que no tiene la misma vida que yo… No sueño con el anonimato, pero sí con ser un poco como mis compañeros que viven de su pasión pero no son espiados en cada instante del día", sentenció.

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