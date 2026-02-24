Mbappé en duda y preocupación en el Real Madrid antes de enfrentar al Benfica

El Real Madrid recibió malas noticias en la antesala de su compromiso europeo. Kylian Mbappé no pudo completar la última sesión de entrenamiento debido a molestias en la rodilla izquierda, situación que encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico y del entorno merengue.

El delantero francés interrumpió la práctica tras resentirse físicamente, lo que obligó al cuerpo médico a evaluar de inmediato la zona afectada. Aunque no se ha confirmado una lesión de gravedad, el malestar es suficiente para poner en duda su participación ante el Benfica.

Kylian Mbappé had to interrupt his training session, due to his left knee.



He's not at 100% vs. Benfica.

El encuentro corresponde al play-off de la Champions League, instancia clave para las aspiraciones del conjunto blanco en el torneo continental. La posible ausencia o limitación física de Mbappé representa un golpe significativo, considerando su peso específico en el esquema ofensivo.

Desde el club manejan el caso con cautela. La prioridad es no agravar la molestia y evitar riesgos innecesarios que puedan comprometer su disponibilidad en el tramo decisivo de la temporada. La evaluación médica determinará si puede ser considerado dentro de la convocatoria.

Incluso en el escenario de que reciba el alta para disputar el partido, el atacante no estaría al cien por ciento de sus condiciones. Esa situación obligaría al cuerpo técnico a valorar si conviene alinearlo desde el inicio o administrarlo con minutos controlados.

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El Real Madrid afronta un calendario exigente y cualquier baja sensible modifica la planificación estratégica. Mbappé ha sido determinante en encuentros recientes y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno es un recurso difícil de reemplazar en partidos de alta tensión.

El duelo frente al Benfica se presenta como una prueba compleja, especialmente en una instancia de eliminación directa. La incertidumbre sobre el estado físico del francés añade un elemento adicional de presión para un equipo que aspira a consolidarse en Europa.

Por ahora, el panorama se mantiene abierto. La decisión final dependerá de la evolución en las próximas horas y de la respuesta de la rodilla izquierda al trabajo médico. El Real Madrid aguarda con expectativa, consciente de que su figura ofensiva no está en plenitud.