Mbappé, entre el deseo y la prudencia: el gran dilema del Real Madrid antes de la final de la Supercopa

La final de la Supercopa de España entre Real Madrid y FC Barcelona ya se juega antes del pitido inicial. Más allá de lo táctico, de los onces probables o del eterno relato del 'Clásico', el foco está puesto en un nombre propio: Kylian Mbappé. El delantero francés llega entre algodones a la gran cita y su presencia como titular se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para el cuerpo técnico blanco.

En la rueda de prensa previa al encuentro, Xabi Alonso fue claro, directo y contundente al abordar la situación física de su estrella. El técnico del Real Madrid dejó varias frases que resumen a la perfección el escenario de tensión, responsabilidad y cálculo en el que se mueve el club.

La decisión está aún por tomar

Ante la posibilidad de infiltrar analgésicos a Mbappé para que pueda ser titular frente al Barcelona, Xabi Alonso no rehuyó el debate, pero sí marcó límites muy definidos: “Tomaremos la decisión, pero no somos terroristas suicidas”.

La frase, tan llamativa como reveladora, deja claro que el Real Madrid no está dispuesto a cruzar líneas peligrosas por mucho que se trate de una final y de un 'Clásico'. El técnico insistió en que cualquier decisión se tomará desde la responsabilidad, no desde la urgencia ni la presión del contexto.

Riesgo sí, imprudencia no

Xabi Alonso profundizó en su discurso apelando a la dimensión del cargo que ocupa y a las consecuencias que pueden derivarse de una mala elección: “Debemos evaluar los riesgos. Debemos darnos cuenta de la magnitud de la responsabilidad y asumir las consecuencias de nuestras decisiones”.

El mensaje es inequívoco: Mbappé no es un jugador más, y forzar su presencia podría tener un impacto que vaya mucho más allá de una noche en la Supercopa. El entrenador blanco reconoció que existe riesgo, pero lo diferenció claramente de la temeridad: “No somos imprudentes al tomar decisiones; es un riesgo calculado”.

El pulso entre el jugador y el club

Mientras el cuerpo técnico y los servicios médicos analizan escenarios, la posición del propio Mbappé también es relevante. El delantero no quiere correr ningún riesgo innecesario. Es consciente de la importancia del partido, pero también de lo larga que es la temporada y del peligro que supone agravar cualquier molestia física.

Sin embargo, dentro del equipo el sentimiento es distinto. El Real Madrid tiene muchas ganas de que Mbappé sea titular contra el Barcelona. No solo por su peso deportivo, sino por el impacto psicológico que su presencia tendría en una final ante el eterno rival. Un 'Clásico', un título en juego y Mbappé en el once, la combinación perfecta desde el punto de vista competitivo… siempre que el físico acompañe.

Una decisión que marcará el relato de la final

La incógnita sigue abierta. Si Mbappé juega y brilla, el riesgo habrá merecido la pena. Si juega y se lesiona, el debate será inevitable. Y si no juega, el Real Madrid deberá demostrar que puede conquistar la Supercopa sin su mayor estrella.

Xabi Alonso, mientras tanto, mantiene el equilibrio entre ambición y cautela. Sabe que las finales están para ganarlas, pero también que la gestión de una superestrella va mucho más allá de un solo partido.

La Supercopa de España ya tiene protagonista, incluso antes de empezar. La pregunta es simple y compleja a la vez: ¿hasta dónde merece la pena arriesgar por un título… cuando el jugador se llama Kylian Mbappé?