Mbappé está en duda para jugar el Clásico ante el FC Barcelona

Este lunes, el Real Madrid emitió un parte médico oficial y confirmó que Kylian Mbappé padece una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquiera. Luego de someterse a estudios por la mañana, los servicios clínicos del club determinaron que el delantero queda "pendiente de evolución", sin plazos estimados de recuperación.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 27, 2026

Una baja inmediata pero un objetivo claro

De esta manera, el francés está descartado para el próximo compromiso ante el RCD Espanyol; sin embargo, el gran interrogante pasa por su posible ausencia en el Clásico frente al FC Barcelona, programado para el próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

El cuerpo técnico de Álvaro Arbeloa apunta a que Mbappé llegue en condiciones a ese partido, aunque no arriesgrán su rehabilitación física si no está al cien por ciento. Forzar su reincorporación a la actividad podría comprometer lo que resta de la temporada, especialmente en una lesión muscular que suele requerir cuidados específicos para evitar recaídas.

Cabe recordar que entre finales de febrero y mediados de marzo el delantero del Madrid ya estuvo condicionado y ausente de varios encuentros por problemas físicos, entre ellos en la rodilla. Aún así había logrado recuperar continuidad con seis titularidad consecutivas y tres goles. De esta manera, su ausencia vuelve a generar incertidumbre dentro del equipo dado que el ataque depende en gran medida de su desequilibrio en el área rival.

Eder Militao of Real Madrid CF leaves the pitch injured | SOPA Images/GettyImages

Asimismo, la enfermería del Madrid no solo tiene a Mbappé como protagonista, sino que también Éder Militão deberá someterse a una cirugía en Finlandia para tratar una lesión en el bíceps femoral, lo que supone una baja de mayor duración y obliga también reconfigurar la defensa en el cierre del campeonato.

Con el título en juego, y un Clásico que puede ser determinante en la consagración del estandarte de LaLiga, la evolución del francés será seguida día a día con el objetivo de que la estrella del conjunto merengue llegue a tiempo para afrontar uno de los partidos más decisivos del año.

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