Mbappé lanza dura autocrítica tras caer con España: "Cuando no haces lo que debes, no ganas"

España dio una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente no solamente derrotó a Francia por marcador de 2-0, sino que anuló completamente a Les Bleus en la semifinal e hizo ver mal a un equipo que llegaba como favorito a esta instancia. Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, la Furia Roja se impuso con categoría ante los galos y se clasificó a la gran final del certamen.

En entrevista pospartido, Kylian Mbappé, la máxima figura de Francia, se mostró autocrítico con el bajo rendimiento que su selección mostró este martes 14 de julio. El delantero del Real Madrid señaló que Les Bleus no tuvieron un buen desempeño ni táctica ni técnicamente y que España jugó acorde al plan de juego que les ha dado resultado a lo largo de la competencia.

No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego, que es lo que la caracteriza: un equipo al que le gusta controlar la posesión y dictar el ritmo Mbappé

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

El goleador francés señaló que la estrategia de Didier Deschamps para este partido era presionar a los españoles, pero que no lo lograron.

La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran en un ritmo falso, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores técnicos. No supimos cómo hacerles daño cuando más lo necesitábamos (...) Les dejamos marcar el ritmo... dependía de nosotros cambiar el equilibrio de poder y ahí fallamos Mbappé

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El delantero de la selección francesa aceptó que su equipo no tuvo una gran exhibición en la semifinal y que "cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota".

Finalmente, Mbappé se dijo decepcionado por el resultado y por no poder brindarle a sus aficionados "la oportunidad de soñar" y de "hacer historia".

Ahora es algo que tenemos que afrontar con la frente en alto. Hay una enorme decepción. No puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos, tomarnos unas vacaciones y seguir adelante. El futbol no espera a nadie. Otras cosas sucederán a nivel de club y de selección Mbappé

Este fue el último partido de Didier Deschamps al frente de la selección francesa y representa el final de un ciclo muy exitoso en la historia de Les Bleus.