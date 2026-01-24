El Real Madrid derrotó al Villarreal en la jornada 20 de LaLiga gracias a un doblete de Kylian Mbappé. El duelo fue más parejo de lo esperado. Los primeros 45 minutos del encuentro disputado en La Cerámica el marcador terminó igualado sin goles, pero para el segundo lapso apareció el delantero francés para marcar el primero de la noche.

Los merengues ya habían generado algunas aproximaciones al arco rival, pero sin lograr concretar acciones de verdadero peligro. Fue hasta el minuto 47 cuando apareció Vinicius Júnior con un desborde por la banda izquierda: el brasileño se internó en el área y, casi cayéndose, envió un centro que terminó rebotando entre los defensores amarillos.

Para mala fortuna del Submarino, el balón quedó servido en el área chica y apareció el ariete francés, quien, con la pierna izquierda, simplemente la empujó por debajo de las piernas de Luiz Júnior, que no pudo reaccionar ante la velocidad de la jugada.

Casi al final del encuentro, el delantero francés se volvió a hacer presente en el marcador. Alfonso Pedraza se barrió dentro del área tratando de robarle el balón al delantero francés, pero terminó conectándolo y el árbitro central marcó la pena máxima. Con toda la confianza del mundo, Mbappé cobró desde los once pasos y venció al arquero Luiz Junior con una definición a lo Panenka.

Mbappé se convirtió, de acuerdo con cifras de Opta, en el primer jugador del Real Madrid que anota dos o más goles en dos visitas al campo del submarino en el siglo XXI en la competición.

Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con esta anotación, 'Kiki' llegó a 21 goles en el certamen liguero en 20 partidos que ha disputado hasta el momento, con esto se alejó a seis tantos de Vedat Muriqi quien es su más cercano perseguidor en esta disputa por convertirse en el goleador de la temporada 2025/26.