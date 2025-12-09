Mbappé no entrena con el Real Madrid y es duda para enfrentar al Manchester City

Saltaron las alarmas en Valdebebas. Kylian Mbappe no entrenó con el Real Madrid a poco más de 24 horas de enfrentarse ante el Manchester City por Champions League.

Mbappé guardó reposo el lunes, con recuperación tras dañarse un dedo de la mano en una acción del encuentro liguero ante el Celta, y el martes encendió las alarmas al no saltar junto al resto de sus compañeros al campo y quedarse en el interior de las instalaciones.

La presencia del delantero francés ante los Citizens sigue siendo una incógnita y su presencia dependerá de él. El francés arrastra un dedo roto y molestias musculares en la pierna izquierda.



Por su parte, el cuerpo técnico no descarta su inclusión en la convocatoria y lo imaginan de titular. "Es seria duda... y si juega lo haría muy limitado", asegura MARCA que comentan desde las oficinas del club blanco.

Kylian Mbappé, Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

El otro que no entrenó fue Camavinga, aunque su ausencia estaba prevista, junto a la de Dean Huijsen, por los problemas en el tobillo que arrastra desde el partido ante el Athletic en San Mamés, y todo esto en el peor momento de Xabi Alonso desde su llegada al Bernabeu. El técnico se juega su continuidad al frente del proyecto después de los malos resultados que ha acumulado en el último mes, en el que no solo ha perdido toda la ventaja con el Barça, sino que además se ha colocado a cuatro puntos de distancia del actual líder de LaLiga.

Además, perder a Mbappé supondría perder al futbolista más decisivo de esta temporada. En los 21 partidos que ha disputado esta temporada acumula 25 goles (16 en Liga y 9 en Champions).

Las bajas del Real Madrid para enfrentar al Manchester City:

Dani Carvajal, Trent-Alexander Arnold, Dean Huijsen, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga y podrían ser 8 futbolistas afuera si se confirma lo de Mbappe. .

