El inicio de temporada de Kylian Mbappé está siendo superlativo. El francés está firmando actuaciones excepcionales dentro del terreno de juego. Salvo el encuentro en contra del Atlético de Madrid, sus anotaciones han sido sinónimo de triunfos para el Real Madrid.

Este martes, ha escrito su nombre en la historia de la UEFA Champions League. Si bien no ha ganado el torneo, ya es uno de los máximos goleadores en la historia de la competición. Ha llegado a 60 goles, que lo convierten en el sexto máximo goleador de todos los tiempos.

FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-REAL MADRID | VYACHESLAV OSELEDKO/GettyImages

¿Mbappé en ritmo de superar a Cristiano Ronaldo?

Si bien las cifras de Kylian son exponenciales, de momento, al menos en media de gol están por debajo de los registros de Cristiano Ronaldo.



El astro portugués llegó a los 60 goles en su competición favorita en 78 partidos. Siendo el caso, el luso alcanzó dicha cifra bajo un promedio 0.77 goles por partido.



Esta cifra se basa en sus estadísticas históricas: anotó 21 goles en 64 partidos con el Manchester United (de 2003 a 2009) y 39 goles en 14 partidos con el Real Madrid (de 2009 a 2013). El gol número 60 lo marcó en la temporada 2012-13, durante su etapa en el Real Madrid.

Real Madrid v Liverpool - UEFA Champions League Final | Laurence Griffiths/GettyImages

Kylian por su parte, ha llegado este martes a los 60 goles en un lapso de 91 partidos. Su promedio de efectividad es 0.66 goles por partido.

Estos registros incluyen sus etapas con el Mónaco, PSG y el Real Madrid. Con dichos clubes ha marcado hasta el día de hoy 4, 46 y 10 goles en la UEFA Champions League respectivamente.

En rendimiento, Mbappé va un paso por detrás de Ronaldo. Sin embargo, hay un dato que puede ser alentador para el francés si es que desea ser el máximo goleador en la historia del torneo: Kylian llegó a los 60 goles con 26 años y 284 días de edad. Cristiano lo ha hecho 29 años y 21 días de edad.