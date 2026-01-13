Mbappé se ausenta del entrenamiento en el primer día de Arbeloa en el Real Madrid

Álvaro Arbeloa tuvo este martes su primera sesión de entrenamiento como director técnico del plantel superior del Real Madrid y la misma contó con bajas fuertes, tales como la de Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Antonio Rüdiger, todos ellos por malestar físico. A estas bajas se suman las ya conocidas de Eder Militao y Trent Alexander-Arnold.

El caso del francés es el que más preocupa, ya que es la principal arma de ataque del Merengue y buscará una rehabilitación más completa pensando en el duelo frente al AS Mónaco por la UEFA Champions League la semana entrante.

Antonio Pintus estuvo de vuelta al mando de la preparación física del equipo que se alista para enfrentarse al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey el próximo miércoles en condición de visitante, tras lo que fue la dura caída por 3-2 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España y en la antesala de lo que será la vuelta a la competencia por LaLiga frente al Levante el próximo sábado.

Real Madrid Training Session And Press Conference | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Merengue se encuentra segundo, a cuatro puntos del FC Barcelona, en la tabla de posiciones del campeonato español, mientras que en la UEFA Champions League está, momentáneamente, en zona de clasificación directa a los octavos de final de la competencia, algo que no logró alcanzar en la temporada pasada y buscará asegurarse en el próximo partidos para no tener que sufrir con el playoff de ingreso a dicha instancia.

Antes de la sesión del martes, Arbeloa tuvo una charla de aproximadamente media hora con el plantel en carácter de presentación, lo que generó que el entreno tenga una demora según informó la agencia EFE. Juli Carmona será la mano derecha de Arbeloa, mientras que Diego López continuará en el filial. El entrenador de arqueros seguirá siendo Luis Llopis.

