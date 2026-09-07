Mbappé se ve como favorito para ganar el Balón de Oro

Kylian Mbappé no esquivó ninguna de las preguntas incómodas en la previa del debut del Real Madrid en la UEFA Champions League ante el Inter de Milán. El delantero habló de su candidatura al Balón de Oro, defendió su aporte al equipo y dejó una frase que resume su ambición: “Yo siempre me considero el mejor del mundo”.

Una nominación que defiende con números

El francés considera que sus actuaciones durante la última temporada 2026/26 y, especialmente, su participación en la Copa del Mundo 2026, le dan argumentos suficientes para pelear por el máximo reconocimiento individual. Además, entiende que vestir la camiseta del merengue aumenta naturalmente la exposición de un futbolista en este tipo de premios.

🚨🌕 Kylian Mbappé: “Who’d I vote for the Ballon d’Or? I’d vote for ME”.



“It is individual award We look at what the player has done INDIVIDUALLY”, told L’Équipe.



“When we look at the arguments... I look, and I say to myself that yeah… it wouldn't be stolen”. pic.twitter.com/5EtuF5KsfX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2026

“Cuando juegas para el Real Madrid, de manera natural la gente te asocia a este tipo de premios”, explicó Mbappé, quien aseguró que muchas personas le hablan del Balón de Oro cuando lo encuentran por la calle.

Su actuación en la cita mundialista es uno de sus principales argumentos: Mbappé marcó 10 goles y alcanzó los 22 tantos en la historia del torneo, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la competencia.

El gran obstáculo: los títulos

La principal dificultad para él está en el balance colectivo del Real Madrid: el merengue cerró la campaña pasada sin conquistar los grandes títulos locales y se quedó fuera de sus manos la Champions League.

"Tenemos el mismo objetivo, que el Madrid gane partidos y títulos. No podemos controlar la opinión de la gente, pero sí escuchar las opiniones e intentar mejorar e ir adelante", afirmó el delantero.

Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Aun así, Mbappé no ocultó su confianza. “Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro”, sentenció. La decisión, recordó, estará en manos de los periodistas encargados de la votación: "hay gente que piensa que soy el mejor del mundo y otra gente que piensa que no", agregó.

Mientras tanto, el francés buscará trasladar su candidatura al campo, con el estreno europeo del martes ante el Nerazzurri como primera gran oportunidad.

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