Mbappé vuelve a hacer historia y ya está entre los máximos goleadores de la historia de la UEFA Champions League

El Real Madrid arrancó en buena forma la etapa de liguilla de la UEFA Champions League: le ganó 2-1 de local al Inter de Milán con un tanto de Kylian Mbappé y uno de Federico Valverde, ambos en el primer tiempo tras errores de la defensa del club italiano. Carlos Augusto descontó para la visita.

En la previa del encuentro, el astro francés había recibido el trofeo de la Bota de Oro al goleador de la edición 2025/26 de la UEFA Champions League, y sin dudas arrancó de excelente manera la nueva campaña. Además, el tanto con el que abrió el marcador lo posicionó quinto en el ranking de máximos goleadores históricos de la competencia.

Alcanzó las 71 conquistas, igualando la marca del mítico Raúl González, ídolo del Real Madrid. Cuarto aparece Karim Benzema con 90, Robert Lewandowski tiene 109, Leo Messi está segundo con 129 y Cristiano Ronaldo domina con 141.

Real Madrid Cf V Fc Internazionale Milano - Uefa Champions League 2026/27 League Phase Md1 | Europa Press Sports/GettyImages

A pesar de este gran hito, el 10 del Real Madrid, de momento, no logró levantar nunca la Orejona. Se quedó con las ganas de manera constante en el París Saint-Germain, que se sacó la espina justo cuando Kiki se marchó del club de la Ciudad Luz. Desde su arribo a Madrid, el Merengue no pudo ganar la UEFA Champions League.

El astro francés lleva 102 partidos con la camiseta del Real, en los que anotó 91 goles y brindó 12 asistencias, siendo la gran figura del Merengue desde su llegada. A pesar de tamaña cosecha, no levantó grandes trofeos con la Casa Blanca, destacándose la Supercopa Europea frente al Atalanta, donde debutó ingresando en el segundo tiempo. Además, ganó la Copa Intercontinental superando en la final al Pachuca por 3-0 con uno del francés.

El Merengue vuelve a jugar este sábado contra el Rayo Vallecano por LaLiga con la ilusión de volver a la senda del triunfo tras la caída frente al Betis. La actividad para ellos en la competencia continental reaparecerá tras el parón internacional visitando a la Roma.