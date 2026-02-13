Mbappé vuelve a tiempo y está listo para ser titular ante la Real Sociedad

Kylian Mbappé encendió las alarmas en el Real Madrid a mitad de semana, pero la preocupación duró poco. Al tercer día, el delantero francés volvió a pisar el césped y se entrenó junto al resto del plantel, dejando buenas sensaciones de cara al partido del sábado ante la Real Sociedad.

Según informó el diario AS, el atacante está en condiciones y, salvo contratiempos de último momento, será titular. El francés venía arrastrando molestias en la rodilla izquierda, una zona que ya le había dado problemas a comienzos de año y que obligó al cuerpo médico a manejarlo con un plan específico de recuperación.

Arbeloa lo confirmó: “Está disponible”

La noticia fue ratificada públicamente por Álvaro Arbeloa, quien fue claro al hablar ante la prensa: “Kylian está bien, se ha entrenado con el grupo y está disponible para jugar mañana”. El regreso al trabajo colectivo se dio tras perderse las prácticas del miércoles y jueves, lo que había puesto en duda su presencia.

Más allá del optimismo, el club seguirá de cerca la respuesta del jugador a la carga física del último entrenamiento, ya que el calendario no da tregua.

El Real Madrid, segundo en la tabla con 57 puntos, tendrá la chance de recuperar provisionalmente la cima si vence a la Real Sociedad (8°, con 31). El Barcelona lidera con 58 y jugará recién el lunes ante el Girona, por lo que los blancos pueden meter presión desde antes.

El contexto no es menor: en pocos días aparece el cruce contra el Benfica por Champions League, y la gran duda en el club era si valía la pena arriesgar a su figura en un partido físico y exigente.

Mbappé, máximo goleador del equipo esta temporada con 38 goles en 31 partidos, parece decidido a estar. Por ahora, el plan se mantiene: será titular y el Madrid celebra.

