Mbappé y sus sorprendentes números tras el doblete ante el Rayo Vallecano

El Real Madrid derrotó de manera contundente al Rayo Vallecano por marcador de 4-1 en la jornada 5 de LaLiga. Los merengues consiguieron el triunfo gracias a un doblete de Kylian Mbappé, y goles de Jude Bellingham y Álvaro Carreras. Con este resultado, el equipo dirigido por José Mourinho se ubica en el segundo lugar de la liga española, empatado a 12 puntos con el Barcelona, pero con peor diferencia de goles y en espera de lo que hagan los blaugranas el domingo ante el Levante.

Mbappé fue, sin duda alguna, la gran figura de los merengues en la victoria ante el Rayo. El delantero francés anotó dos goles y dio una asitencia. El delantero de 27 años suma seis goles en la presente temporada del futbol español y ha igualado una marca de su compatriota Karim Benzema.

De acuerdo con cifras de Opta, un delantero del Real Madrid no marcaba seis goles en los primeros cinco partido de LaLiga desde que lo hiciera 'El Gato' en la campaña 2021/2022.

6 - Kylian Mbappé ha marcado seis goles en LaLiga 2026/27.



⚽ Es el primer jugador que anota tantos goles en los primeros cinco partidos del Real Madrid en una temporada de LaLiga desde Karim Benzema en la 2021/22 (seis también).



🥇 Oro. pic.twitter.com/SgmeNBGfda — OptaJose (@OptaJose) September 12, 2026

El gran rendimiento del delantero francés no se detiene ahí. En sus 14 partidos más recientes con el Real Madrid y la selección francesa, Mbappé suma la increíble cantidad de 17 goles.

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYO | OSCAR DEL POZO/GettyImages

Mbappé busca hacer historia en la temporada 2026/2027 de LaLiga. Tras coronarse como pichichi en las últimas dos campañas, el atacante galo busca igualar el récord de Hugo Sánchez y conseguir su tercer título de goleo consecutivo con los merengues.

El Real Madrid volverá a jugar el proximo martes 15 de septiembre cuando visite al Elche en el Estadio Martínez Valero en la jornada 6 del futbol español.