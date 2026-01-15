Mbeumo y Amad regresan justo a tiempo para el debut de Carrick en el banquillo del Manchester United

El Manchester United comenzó una nueva etapa con sensaciones renovadas. En la primera sesión de entrenamiento dirigida por Michael Carrick como técnico interino, el equipo recibió un impulso clave con el regreso de Bryan Mbeumo y Amad Diallo, ausentes durante las últimas semanas por su participación en la Copa Africana de Naciones.

Ambos atacantes no vestían la camiseta del United desde el frenético empate 4-4 frente al Bournemouth del pasado 15 de diciembre. Sus selecciones quedaron eliminadas el pasado fin de semana, Camerún en cuartos de final y Costa de Marfil en la misma ronda, lo que permitió su inmediato regreso a Manchester.

Vuelta tras la AFCON y presencia en los entrenamientos

Tras finalizar sus compromisos internacionales en el norte de África, tanto Mbeumo como Amad se reincorporaron al trabajo grupal el miércoles. Con dos sesiones de entrenamiento aún por delante antes del derbi frente al Manchester City, crecen las opciones de que ambos puedan ser de la partida este sábado, en el primer partido de Carrick al frente del equipo.

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

La situación contrasta con la de Noussair Mazraoui, que sigue concentrado con Marruecos. Su selección disputa la semifinal del torneo y, independientemente del resultado, el lateral no estaría disponible hasta después del fin de semana, ya que los semifinalistas deberán disputar el encuentro por el tercer puesto. La final de la AFCON se celebrará el domingo 18 de enero.

Un regreso que puede cambiar la dinámica ofensiva

La importancia de recuperar a Mbeumo y Amad va mucho más allá de la rotación. El Manchester United ha acusado notablemente su ausencia en el apartado goleador, bajando su promedio ofensivo de manera significativa durante el último mes.

Bryan Mbeumo, fichado procedente del Brentford en una operación que puede alcanzar los 71 millones de libras, sigue siendo el máximo anotador del equipo pese a haberse perdido varias semanas de competición. Suma siete goles en todas las competiciones y aporta velocidad, agresividad y una mentalidad directa que encaja con el perfil ofensivo que Carrick conoció como jugador en Old Trafford.

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Por su parte, Amad Diallo ha contribuido con dos goles y tres asistencias esta temporada. Aunque su paso por la AFCON fue más productivo a nivel individual, con tres tantos para Costa de Marfil, su regreso puede suponer un punto de inflexión. El joven atacante podría beneficiarse de un posible cambio de sistema, especialmente tras haber actuado gran parte del curso en una posición más retrasada bajo las órdenes de Ruben Amorim.

Los números no mienten

Las estadísticas reflejan claramente el impacto de ambas ausencias. Mientras Mbeumo y Amad estuvieron fuera, el United apenas superó el gol por partido, con una media inferior a 1,2 tantos. En cambio, en los nueve encuentros disputados entre el parón internacional de octubre y su marcha a la AFCON, el equipo promedió 2,4 goles por encuentro.

Con el derbi de Manchester a la vuelta de la esquina y un nuevo técnico buscando respuestas inmediatas, el regreso de Mbeumo y Amad representa mucho más que una buena noticia: es una oportunidad para reactivar a un equipo que necesita recuperar colmillo ofensivo y confianza cuanto antes.

