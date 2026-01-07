''Me encanta lo que veo'', Hansi Flick tras la goleada del Barcelona sobre el Athletic

El FC Barcelona volvió a demostrar su autoridad en una eliminatoria que ya se ha convertido en un clásico reciente. Ante el Athletic Club, el conjunto azulgrana resolvió la semifinal de la Supercopa de España con una facilidad absoluta, dejando el partido sentenciado desde el primer tiempo. Antes de entrar a fondo en el desarrollo, vale la pena repasar las primeras impresiones que dejó el encuentro en la figura del estratega alemán, Hansi Flick:

El Barcelona y el Athletic se enfrentaron por tercer año consecutivo en una instancia decisiva, prolongando una rivalidad histórica que nació en la Copa del Rey y que en los últimos años se ha trasladado con fuerza a la Supercopa. Los antecedentes recientes ya favorecían al equipo catalán, y esta vez no hubo espacio para la sorpresa. El Barça salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto, mientras que el conjunto bilbaíno nunca logró asentarse en el campo.

El dominio azulgrana se reflejó pronto en el marcador. Ferran Torres fue el primero en aparecer, confirmando el control total del Barcelona desde los minutos iniciales. Poco después, Fermín López amplió la ventaja en un contexto favorable para un Athletic superado por el ritmo y la presión del rival. Roony Bardghji acrecentó aún más la diferencia y antes del descanso Raphinha colocó el 4-0, dejando el encuentro prácticamente resuelto en apenas 45 minutos.

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

En la segunda mitad, el Barcelona administró la ventaja con inteligencia. Sin necesidad de acelerar, manejó la posesión, bajó el ritmo cuando fue necesario y evitó cualquier intento de reacción del Athletic, que nunca encontró respuestas, ni futbolísticas ni anímicas, y que, al minuto 52, sufrió el quinto gol en contra, en los botines de Raphinha, concretando así su doblete de la noche.

El equipo dirigido por Hansi Flick confirmó su buen momento y su jerarquía en este tipo de escenarios. Con contundencia, orden y una clara superioridad colectiva, el Barcelona selló su pase a la final de la Supercopa con una goleada que refuerza su condición como favorito. Una noche redonda que ratificó una idea simple: cuando el Barça golpea temprano, la eliminatoria se termina.