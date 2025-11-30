“Me han dicho que el penalti de Rodrygo era revisable'', Xabi Alonso tras el empate del Real Madrid vs Girona

Xabi Alonso salió de Montilivi con un mensaje tan simple como punzante: al Real Madrid le faltó puntería. El 1-1 dejó la sensación de una oportunidad desperdiciada y el técnico lo resumió sin adornos. Su lectura arrancó por donde más dolió: las ocasiones claras que no se concretaron. Según el entrenador, el equipo generó “tres o cuatro” oportunidades dentro del área para llevarse el triunfo, pero esa precisión final, esa chispa que define partidos, nunca apareció.

👔 @XabiAlonso: "Hemos tenido 3 o 4 ocasiones bastante claras para ganar".

🎙️ Rueda de prensa ➡️ RM Play — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 30, 2025

La segunda parte fue, para él, el único tramo donde la maquinaria blanca funcionó como debía. Hubo empuje, intención y una reacción que valoró, aunque no alcanzó para romper la inercia de los empates consecutivos. Alonso insistió en que la actitud no está en duda; el problema está en la ejecución. “Me ha gustado la reacción; hemos estado cerca”, señaló, consciente de que el discurso de la cercanía se vuelve incómodo cuando los puntos se escapan semana tras semana.

Uno de los momentos más tensos de la noche apareció con la jugada polémica sobre Rodrygo. Le comentaron a Alonso que el contacto era revisable por el VAR. “Sorprende”, dijo, subrayando que son acciones que pueden cambiar un partido entero. No cargó contra el arbitraje, pero tampoco lo dejó pasar.

Elche CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El análisis general del técnico apunta a una irregularidad que ya es tendencia. El Madrid ofrece tramos dominantes, luego se diluye, y vuelve a despertar a contrarreloj. Xabi lo reconoce sin rodeos: faltan más minutos de fútbol ofensivo, de control real, de ese dominio que exige un club de esta magnitud. En sus palabras, la temporada está diseñada por fases, y esta no es la más afinada.

El calendario no da respiro y el próximo reto llega en Bilbao, donde el equipo necesita romper la racha. Alonso lo ve como una oportunidad, no como un ultimátum. Tres puntos son tres puntos, pero el trasfondo es claro: urge volver a ganar fuera de casa, ajustar la puntería y recuperar el ritmo que los aleje de la tibieza. Montilivi dejó enseñanza y advertencia; ahora toca convertirlas en victorias.

