Luka Modric declaró como nunca después de la goleada 7-0 que sufrió Croacia ante Inglaterra en Rijeka por la Nations League.

El capitán, que lleva dos décadas en su selección, reconoció que jamás había terminado un partido con un sentimiento semejante y cuestionó con dureza la actuación de su equipo. "Llevo aquí 20 años y es la primera vez que me siento avergonzado después de un partido", confesó.

El futbolista del Milan aceptó la superioridad de los Tres Leones, pero consideró inadmisible la manera en la que Croacia terminó cayendo. "Se puede perder porque ahora mismo son mejores. Perder de esta manera y arruinar la reputación que hemos ganado con los años es inaceptable. Me siento muy avergonzado", afirmó.

La derrota fue el peor resultado de la selección croata en su historia. Inglaterra dominó el partido y terminó imponiéndose por siete goles. Modric había regresado a la formación titular luego de descansar contra España y fue reemplazado al comienzo del segundo tiempo.

El ex Real Madrid cuestionó una serie aspectos de la actuación de su país y aseguró que el equipo nunca consiguió competir de la manera esperada. "Es difícil encontrar una explicación para una actuación como esta, sin duelos, faltas, agresividad ni unidad", dijo.

¡EXPLOTÓ LUKA MODRIC! 😡



Completamente avergonzado tras la goleada que sufrieron 7-0 ante Inglaterra 💔



Es la peor derrota en la historia de Croacia ❌ pic.twitter.com/VdG9FMtYak — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 3, 2026

Su evaluación fue todavía peor al describir lo ocurrido durante los 90 minutos. "No se puede jugar al fútbol de esta manera. Parecía que teníamos cuatro o cinco jugadores menos. Fue una noche catastrófica", admitió. "Hoy hubiésemos perdido hasta con un equipo de Tercera División", agregó.

Pese a sus críticas, el mediocampista pidió evitar acusaciones y reclamó unión de cara al siguiente partido. Croacia va a recibir a la Roja el martes en Split, pocos días después de haber caído 4-1 contra los de Luis de la Fuente en Sevilla.

Modric pidió disculpas después de una jornada que calificó como preocupante y se refirió al respaldo que espera recibir en Split. "Esperamos que los aficionados estén con nosotros, nos apoyen y que les devolvamos eso de la mejor manera posible. En primer lugar, con espíritu de lucha, siendo luchadores en el campo, que siempre hemos sido", dijo. "Hemos superado situaciones difíciles y tenemos que mostrar nuestra verdadera cara, que tenemos orgullo, deseo y voluntad", concluyó.