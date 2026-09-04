Mendy se queda fuera de la lista del Real Madrid para jugar la UEFA Champions League

El Real Madrid ya presentó ante la UEFA la lista de futbolistas que disputarán la Fase Liga de la Champions League 2026/27 y Ferland Mendy es una de las principales ausencias. El defensor, que todavía se recupera de una lesión, no ocupa ninguna de las 25 plazas disponibles en la lista A del conjunto dirigido por José Mourinho.

La decisión llega a pocos días del debut europeo del equipo merengue, que tendrá un exigente cruce el próximo martes 8 de septiembre frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Pese a las necesidades que existen en la defensa, el club optó por no acelerar los tiempos con el francés.

🚨❌ Ferland Mendy has been officially excluded from Real Madrid Champions League list. pic.twitter.com/TWWRbkst82 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2026

Una recuperación que avanza con cautela

Mendy sufrió una rotura del tendón del recto femoral que requirió una intervención quirúrgica al final de la temporada pasada. Actualmente, el lateral ya trabaja sobre el césped en Valdebebas y lleva aproximadamente dos semanas aumentando progresivamente su carga de entrenamiento.

Los plazos más optimistas apuntaban a un posible regreso entre septiembre y octubre, aunque su historial de problemas físicos llevó al Madrid a adoptar una postura prudente. La intención es que el jugador pueda volver cuando esté completamente preparado y evitar una recaída que complique todavía más su temporada.

El Real Madrid tiene alternativas

La ausencia de Mendy no deja completamente descubierta la banda izquierda: el conjunto merengue incorporó a Marc Cucurella durante el mercado de verano y también cuenta con Álvaro Carreras como una de las opciones para ocupar esa posición, después de la salida de Fran García.

Además, la lista europea contempla a varios jóvenes que podrían tener oportunidades a lo largo de la competencia. Fortea, Joan Martínez, Mario Rivas, Thiago, Cestero, Lacosta, Valero y Yáñez fueron incluidos en la lista B, mientras que Sergio Martínez, llegado procedente del Racing de Santander, encontró un lugar entre los inscriptos del primer equipo.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

De esta forma, la inscripción de Mendy, por ahora, deberá esperar. El Real Madrid priorizó su recuperación y dejó abierta la puerta para que el francés pueda reincorporarse a la competencia europea más adelante si su evolución física lo permite.

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