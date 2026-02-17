Mercado de fichajes: Bellingham, cada vez más cerca del Manchester United; Lamine Yamal, Florian Wirtz y más

Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya están moviendo ficha de cara al próximo mercado de verano. Las directivas de los equipos más poderosos de Inglaterra y España tienen sus agendas llenas de nombre para reforzar sus plantillas, por lo que se anticipa una ventana de transferencias histórica.

Con varios movimientos de alto nivel en el horizonte, se espera que estos fichajes estrella cambien por completo el panorama del fútbol europeo la próxima temporada. A continuación te presentamos algunas de los cambios que se podrían ver en el mercado de verano.

Premier League

El Bayern Múnich se puso en contacto recientemente con el padre del centrocampista del Liverpool, Florian Wirtz, para registrar su interés en un futuro fichaje, solo para ser informado tajantemente de que el internacional alemán planea pasar la mayor parte de su carrera en Anfield. (Fuente: Bayern Space)

Sunderland v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Otro centrocampista del Liverpool vinculado con una salida es Alexis Mac Allister. Es el Manchester United quien está considerando un movimiento sorpresa por el jugador de 27 años. (Fuente: The Mirror)

El Aston Villa y el Man Utd planean seguir de cerca la etapa de Raheem Sterling en el Feyenoord antes de posibles movimientos en verano por el exextremo del Chelsea. (Fuente: Sports Boom)

El Manchester City podría rivalizar con el Tottenham Hotspur en la carrera por el centrocampista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, quien podría estar disponible por unos 80.5 millones de euros al final de la temporada. (Fuente: Football Insider)

Los representantes del extremo del Athletic Club, Nico Williams, han comenzado a contactar con clubes de toda Europa para informarles de la disposición del internacional español a marcharse este verano. Se ha contactado con el Chelsea, el Liverpool, el Manchester United y el Bayern Múnich, así como con los destinos preferidos de Williams: el Arsenal y el Barcelona. (Fuente: TEAMtalk)

El Man Utd lidera la carrera para fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, quien también está siendo observado por el Arsenal, el Liverpool y el Man City. (Fuente: Fussball Daten)

El Chelsea y el Tottenham están interesados en fichar al defensa central del Bayern Múnich, Kim Min-jae. (Fuente: Christian Falk)

El Liverpool ha sido informado de que el precio del defensa central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, también deseado por el Real Madrid, ha bajado a 50 millones de euros. (Fuente: Ekrem Konur)

También está en el radar del Liverpool el defensa del Nottingham Forest, Murillo, pero el Chelsea tiene un interés concreto en el brasileño y está dispuesto a dar salida a Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile y Trevoh Chalobah para hacer espacio a una reconstrucción defensiva. (Fuente: TEAMtalk)

La Juventus está abierta a vender este verano al lateral izquierdo Andrea Cambiaso, objetivo desde hace tiempo del Man City, y ha identificado a Destiny Udogie, del Tottenham, como su sustituto preferido. (Fuente: Calciomercato.it)

El Arsenal sigue manteniendo el mayor interés en el defensa del Real Madrid, Víctor Valdepeñas, pero tendrá que competir con el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen y el AC Milan por la firma del joven de 19 años. (Fuente: AS)

El Crystal Palace, el Tottenham y el West Ham United han mantenido conversaciones sobre un posible movimiento por el defensa central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, cuando su contrato expire este verano. (Fuente: CaughtOffside)

La Liga

El Real Madrid ha identificado a Ibrahima Konaté, del Liverpool, como su refuerzo preferido y como uno de los dos fichajes previstos para la posición de defensa central. Los Blancos también planean ejecutar su cláusula de recompra por Jacobo Ramón, del Como. (Fuente: SPORT)

Los directivos del Barcelona están cada vez más preocupados por perder al extremo Lamine Yamal este verano, mientras los rumores sobre una oferta de 300 millones de euros se niegan a desaparecer. (Fuente: Fichajes)

Girona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, está interesado en ponerse a prueba en España, y tanto el Barcelona como el Real Madrid han sido informados de sus planes. Sin embargo, no se prevé ninguna salida en el futuro cercano. (Fuente: TEAMtalk)

Jude Bellingham está preocupado ante la posibilidad de que el Real Madrid contrate a Jürgen Klopp, ya que teme que el alemán cambie demasiado su rol en el equipo. El centrocampista ya tiene un acuerdo para unirse al Man Utd en verano si Klopp llega al Bernabéu. (Fuente: El Nacional)

A pesar de los vínculos con Nico Schlotterbeck, del Dortmund, y Alessandro Bastoni, del Inter, el objetivo favorito para la defensa central del director deportivo del Barcelona, Deco, es el joven del Tottenham de 18 años, Luka Vušković, quien ha impresionado durante su cesión en el Hamburgo, en Alemania. (Fuente: Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES