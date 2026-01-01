Mercado de fichajes: Bellingham toma una decisión sobre el Manchester United; Salah, Arda Güler, Maresca y más

Comenzó el 2026 y el mercado de fichajes empieza a agitarse: con apenas horas de comenzado el nuevo año, se conoció la noticia de que Enzo Maresca ya no es más el entrenador del Chelsea.



Además, hay clubes dispuestos a romper el banco, otros que buscan cesiones estratégicas y varios nombres jóvenes que aparecen en el radar de gigantes históricos.



La Premier League y LaLiga concentran buena parte de la atención, con decisiones que pueden marcar el rumbo de la segunda mitad de la temporada. Entre apuestas millonarias, negociaciones discretas y salidas inesperadas, el tablero empieza a moverse y nada parece casual.

Premier League

El Arsenal espera una oportunidad para fichar al mediocampista del Real Madrid, Arda Güler. El club cree que una cesión con opción de compra podría facilitar la operación, aunque Xabi Alonso quiere mantener al jugador en el Bernabéu. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester United está dispuesto a pagar 150 millones de euros (130.8 millones de libras, 176.3 millones de dólares) para fichar a Jude Bellingham. El mediocampista del Real Madrid vería con buenos ojos regresar a Inglaterra si se le presenta un proyecto adecuado. La disposición del United para cumplir sus exigencias salariales y ofrecerle un rol de liderazgo aumenta las opciones de un posible acuerdo. (Fuente: Fichajes)

Manuel Ugarte se perfila como el principal objetivo del Galatasaray para el mercado de enero. Se negocia una cesión con el Manchester United, con la intención de concretar un traspaso definitivo por 20 millones de euros en verano. (Fuente: CaughtOffside)

Pese a mostrarse inicialmente reacio a aceptar ofertas de préstamo, el Manchester United ha suavizado su postura y podría permitir la salida temporal de Ugarte. (Fuente: Ertan Süzgün)

El Chelsea ha reactivado su interés en el delantero del Porto, Samu Aghehowa, tras haber estado cerca de ficharlo procedente del Atlético de Madrid en el verano de 2024. (Fuente: Simon Phillips)

Raheem Sterling podría salir del Chelsea. El club estaría dispuesto a cubrir una parte importante de su salario para concretar una cesión, con el Fulham interesado. El joven atacante Tyrique George también sigue en la órbita del club londinense. (Fuente: TEAMtalk)

Las negociaciones contractuales entre el Crystal Palace y el delantero Jean-Philippe Mateta se han estancado, situación que el Manchester United podría intentar aprovechar desde enero. (Fuente: Football Insider)

El West Ham United ha enfriado su interés en el delantero del Wolverhampton, Jørgen Strand Larsen, tras considerar excesivo su precio de 40 millones de libras. (Fuente: BBC Sport)

En su lugar, el West Ham se acerca a un acuerdo para fichar al delantero de 21 años del Gil Vicente, Pablo. (Fuente: Maisfutebol)

El Manchester City confía en imponerse al Manchester United en la carrera por fichar al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson. (Fuente: TEAMtalk)

La Roma quiere cancelar la cesión del extremo del Aston Villa, Leon Bailey, y ya ha comunicado que no activará la opción de compra. (Fuente: Daily Mail)

Además, directivos de la Roma trabajan en una ambiciosa propuesta para volver a fichar a Mohamed Salah a préstamo desde el Liverpool, aunque las elevadas exigencias económicas del egipcio complican la operación. (Fuente: La Repubblica)

El interés de Arabia Saudita por Salah se ha enfriado de manera temporal tras mejorar su relación con el técnico del Liverpool, Arne Slot. Un traspaso en enero se considera poco probable. (Fuente: The i Paper)

Mientras se preparan para vender a Brennan Johnson al Crystal Palace, el Tottenham Hotspur alista un nuevo intento por fichar al extremo del Manchester City, Savinho. (Fuente: talkSPORT)

LaLiga

El Real Madrid ha contactado al entorno del defensor central del Crystal Palace, Marc Guéhi, quien preferiría llegar al Bernabéu el próximo verano, cuando quedaría libre. El Liverpool también mantiene su interés. (Fuente: AS)

En su búsqueda de un nuevo delantero, el Barcelona ha establecido contacto con el atacante del Porto, Samu Aghehowa. (Fuente: Fichajes)

Otro delantero que podría incorporarse al Barcelona en el corto plazo es Hamza Abdelkarim, de 17 años, del Al Ahly. El club azulgrana ya presentó su oferta final y está cerca de cerrar el acuerdo. (Fuente: Bassel Tabbal)

El Real Madrid considerará ofertas por el lateral izquierdo Fran García en enero, con la expectativa de recuperar hasta 20 millones de euros mediante su venta. (Fuente: Defensa Central)

El Atlético de Madrid no aceptará ofertas de cesión por el mediocampista Conor Gallagher, objetivo del Manchester United. Solo se permitirá su salida mediante un traspaso definitivo. (Fuente: Estadio Deportivo)

El Barcelona mantiene interés en el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, aunque por ahora no lo considera una prioridad. (Fuente: SPORT)

