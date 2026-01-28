Mercado de fichajes: Cole Palmer cambiaría el Chelsea por el Manchester United; Vinícius Junior, Adam Wharton y más

El mercado de fichajes de invierno está llegando a su fin y el reloj juega en contra de varios clubes. Los equipos de La Liga y la Premier League deben aprovechar estas últimas horas para concretar refuerzos que les permitan corregir carencias y afrontar con garantías la segunda parte de la temporada.

En un tramo final donde cada detalle cuenta, una incorporación de última hora puede ser la diferencia entre alcanzar los objetivos o quedarse a mitad de camino en la lucha por los títulos.

A continuación te presentamos los movimientos que suenan con más fuerza.

Premier League

El Liverpool ha mantenido nuevas conversaciones con el centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, quien ve a Anfield como su destino preferido ante el interés de varios clubes rivales. (Fuente: DaveOCKOP)

Para cerrar el trato, el Liverpool se ha acercado al Palace con una oferta de 100 millones de euros, la cual también permitiría a Wharton terminar la temporada en Selhurst Park. (Fuente: El Nacional)

En cuanto al mercado de fichajes de enero, las posibilidades de que Andy Robertson deje el Liverpool se han desvanecido, ya que se espera que el cedido por los "Reds", Kostas Tsimikas, termine la temporada en la Roma en lugar de regresar como reemplazo para el objetivo del Tottenham Hotspur. (Fuente: Gianluca Di Marzio)

Cole Palmer estaría abierto a cambiar el Chelsea por el Manchester United para estar más cerca de sus amigos y familiares, pero no tiene interés en volver al Manchester City. (Fuente: The Sun)

Con Palmer “listo” para dar el paso, el Man Utd está evaluando realizar una propuesta en verano. El Chelsea exigiría una cifra récord para la Premier League de al menos 172.6 millones de euros. (Fuente: TEAMtalk)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha aprobado la salida del inquieto delantero Omar Marmoush. El Aston Villa está listo para avanzar en un acuerdo de préstamo que resulta atractivo para el internacional egipcio, aunque el Tottenham también está interesado. (Fuente: CaughtOffside)

Por otro lado, el Manchester City ha decidido finalmente no separarse de Marmoush antes de que cierre el mercado de fichajes. (Fuente: Football Insider)

El conjunto citizen también sigue de cerca la situación de Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid. El exlateral derecho del Liverpool está frustrado con su papel actual. (Fuente: TEAMtalk)

No se espera que el Arsenal concrete el fichaje del delantero del Blackburn Rovers, Igor Tyjon, este mes, y se verá obligado a esperar hasta que el contrato del joven de 17 años expire en verano, momento en el cual el Aston Villa podría presentar una oferta rival. (Fuente: Jeorge Bird)

LaLiga

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, tiene un último sueño profesional pendiente: jugar en el Real Madrid. A pesar del interés del Barcelona, el internacional noruego solo dejaría el City para marcharse al Santiago Bernabéu. (Fuente: The Touchline)

Vinícius Junior ha advertido al Real Madrid que abandonará el club al final de la temporada si su situación contractual no se resuelve antes de abril. (Fuente: INA)

Si Vinicius Jr. finalmente sale del Real Madrid, podría verse involucrado en un intercambio por el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández. Este último tiene una cláusula de rescisión de aproximadamente 130 millones de euros, y se espera que Vinicius sea tasado en la misma cantidad. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona ha llegado a un acuerdo para fichar al defensa de 18 años del Genk, Juwensley Onstein, adelantándose al AC Milan. El jugador ya ha superado el reconocimiento médico. (Fuente: SPORT)

Sin embargo, el Milan le ha ganado la partida al Barcelona por el defensa central senegalés de 18 años, El Hadji Malick Cissé, quien estuvo a prueba con el gigante de La Liga. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Paris Saint-Germain ha ofrecido un intercambio por el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en el que tanto Gonçalo Ramos como Lee Kang-in se marcharían a España junto con un pago de 50 millones de euros (43.4 millones de libras, 59.3 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid planea aprovechar el encuentro de la Champions League del miércoles contra el Benfica para negociar los traspasos de los defensas centrales Antonio Silva y Tomás Araújo. (Fuente: Defensa Central)

