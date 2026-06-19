Mercado de fichajes: el Arsenal prepara una oferta por Barcola; Enzo Fernández, Morgan Rodgers y más

En la Premier League, el Chelsea buscaría fichar a un importante jugador del Porto. En LaLiga, mientras tanto, Enzo Fernández cada vez está más cerca de fichar con el Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal está estudiando los detalles del fichaje de Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain, y se prepara para presentar una oferta. El Liverpool también está al tanto. (Fuente: Independent)

La determinación del Arsenal por fichar a un extremo izquierdo también ha llevado al club a intensificar su interés por Morgan Rodgers, estrella del Aston Villa. Christos Tzolis, del Club Brujas, es otra opción. (Fuente: Sky Sports)

Siguiendo con el Arsenal, se ha presentado una oferta oficial por el joven extremo del Leicester City, Jeremy Monga. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Crystal Palace está cada vez más cerca de fichar al centrocampista del Celtic, Arne Engels, lo que podría abrir la puerta al Liverpool para hacerse con los servicios de Adam Wharton. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham Hotspur se ha unido al Manchester United en la puja por el prometedor centrocampista belga Nathan De Cat. El joven de 17 años juega actualmente en el Anderlecht, y ya ha recibido ofertas del Bayern de Múnich y del Borussia Dortmund. (Fuente: TEAMtalk)

Diogo Costa, del Porto, es objetivo del Chelsea para competir con Robert Sánchez por el puesto. Sin embargo, el internacional portugués podría costar 60 millones de euros (68,8 millones de dólares), su cláusula de rescisión. (Fuente: Record)

SOCCER: JUN 17 FIFA World Cup 26 Group K - Portugal vs Congo DR | Icon Sportswire/GettyImages

Tras dos temporadas consecutivas en la 17ª posición de la Premier League, los propietarios del Tottenham quieren dar un golpe de efecto este verano con la incorporación del centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali, y del extremo del Manchester City, Savinho. El City compite por el primero. (Fuente: GiveMeSport)

El portero del Tottenham, Guglielmo Vicario, interesa al Napoli, que tendría que desprenderse primero de Alex Meret o Vanja Milinković-Savić. (Fuente: Sky Italia)

La Juventus también sigue de cerca a Vicario. Su primera opción es Emiliano Martínez del Aston Villa, pero el proceso avanza lentamente. (Fuente: Sky Italia)

Mason Greenwood ha llegado a un acuerdo para fichar por la Roma procedente del Marsella, lo que podría reportarle ingresos al Manchester United gracias a una cláusula de reventa tras su salida en 2024. (Fuente: Corriere dello Sport)

LaLiga

Enzo Fernández ha llegado a un principio de acuerdo con el Real Madrid para un contrato que se extendería hasta 2032. Ahora, el Real Madrid tendrá que presentar una oferta muy atractiva para convencer al Chelsea. (Fuente: Nicolò Schira)

La oferta que se está preparando para Enzo Fernández podría superar los 115 millones de euros (132 millones de dólares). (Fuente: TEAMtalk)

Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

El Barcelona corre el riesgo de perder al portero de la Real Sociedad, Alex Remiro, ya que el Aston Villa es el club que ha mostrado mayor interés hasta el momento. No se han iniciado conversaciones con ninguno de los dos. (Fuente: Mundo Deportivo)

El central del Racing de Santander, Jorge Salinas, es pretendido por el Newcastle, el PSG, el Bologna y el Eintracht Frankfurt, pero en el entorno del jugador se cree que fichará por el Barcelona. El joven tiene una cláusula de rescisión de 8 millones de euros (9,2 millones de dólares) válida solo este mes. (Fuente: Jijantes FC)

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