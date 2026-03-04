Mercado de fichajes: el inesperado delantero que buscaría el Barcelona; Mohamed Salah, Rodrygo y más

El próximo mercado de verano promete varios cambios y movimientos en las plantillas más poderosas de LaLiga y la Premier League. Se anticipa que los grandes clubes, como el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United, le den salida a jugadores que no han logrado adaptarse a sus plantillas y abran espacio para nuevas figuras.

A continuación, te presentamos los movimientos de fichajes que más fuerza han cobrado de cara a la próxima ventana de transferencias de verano.

Premier League

El Chelsea mantiene contactos regulares con los representantes del extremo del Real Madrid, Rodrygo, y ha estado intentando convencer al brasileño para que se traslade a Stamford Bridge este verano. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid v Getafe - La Liga | Anadolu/GettyImages

Bruno Fernandes se reunirá con directivos del Manchester United este verano para hablar sobre su futuro. El capitán del club no ha mostrado indicios de querer marcharse ahora que se acerca al último año de su contrato. (Fuente: TEAMtalk)

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, pidió al director deportivo Andrea Berta que explorara un acuerdo por el delantero del Inter, Pio Esposito, tras quedar impresionado con la actuación del joven de 20 años cuando ambos equipos se enfrentaron en la Champions League en enero. El Inter dejó claro rápidamente que no estaban interesados en vender. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Manchester City está interesado en volver a fichar al centrocampista del Borussia Dortmund, Felix Nmecha, quien se formó en la academia del City y disputó tres partidos con el primer equipo antes de su partida en 2021. (Fuente: Sky Sport)

Mientras se preparan para recibirlo de vuelta tras su cesión, el Chelsea está abierto a acordar otra salida en calidad de préstamo para el delantero Nicolas Jackson, pero solo si incluye, al menos, una obligación condicional de compra permanente. El AC Milan está interesado. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Directivos de la Saudi Pro League han advertido al Liverpool que no están dispuestos a tirar la casa por la ventana para fichar a Mohamed Salah este verano. De hecho, se espera que el acuerdo solo alcance una cifra cercana a los 44.1 millones de euros que los "Reds" pagaron para fichar a Salah en 2017, con el Liverpool dispuesto a negociar por ese precio. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool ha mantenido conversaciones regulares con los representantes de la sensación del Bayern de Múnich, Lennart Karl. El joven de 18 años también es seguido por el Arsenal, Chelsea, Man City, Newcastle y Real Madrid. (Fuente: Fussballdaten)

LaLiga

El Real Madrid se ha sentido profundamente decepcionado por el joven centrocampista Franco Mastantuono esta temporada y está abierto a todas las ofertas potenciales este verano. Se podrían considerar tanto propuestas de cesión como ofertas permanentes si las condiciones económicas son las adecuadas. (Fuente: Fichajes)

Encontrar al próximo Jude Bellingham —un talento inglés infravalorado con potencial de superestrella— está en la agenda del Real Madrid para el verano. El dúo del Arsenal, Ethan Nwaneri y Max Dowman, figura en una lista corta que también incluye a la pareja del Chelsea, Jesse Derry y Josh Acheampong, a Nico O'Reilly del Man City, a Mateus Mané del Wolverhampton Wanderers e incluso al propio hermano de Bellingham, el centrocampista del Borussia Dortmund, Jobe. (Fuente: TEAMtalk)

El Barcelona es consciente de los desafíos que supone intentar fichar al defensa central del Inter, Alessandro Bastoni, y está intensificando su interés en Micky van de Ven, del Tottenham, como alternativa. Existe la creencia de que podría ser fichado por menos de 65 millones de euros. (Fuente: SPORT)

Con los acuerdos por Erling Haaland, Julián Álvarez y Harry Kane fuera de su alcance, el Barcelona está ahora estudiando un acuerdo por el delantero del Newcastle, Nick Woltemade. (Fuente: Fichajes)

Newcastle United v Everton - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, está abierto a un regreso al Barcelona en 2027 y ya ha dejado claro que sería capaz de convencer al extremo Bradley Barcola para que lo siga al Camp Nou. (Fuente: El Nacional)

