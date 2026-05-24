Mercado de fichajes: el Liverpool apuesta fuerte por Diomande; Enzo Fernández, Trent Alexander-Arnold y más

En la Premier League, Enzo Maresca iría por un importante jugador del Real Madrid para reforzar al Manchester City. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid podría ganarle al Barcelona a un defensa central que tenían meses buscando.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Liverpool ha señalado a Yan Diomande, jugador del RB Leipzig, como su principal objetivo para el próximo mercado de fichajes de este verano. (Fuente: The Athletic)

En un intento por superar al Paris Saint-Germain en la puja por el posible sustituto de Mohamed Salah, el Liverpool está dispuesto a ofrecer 139,2 millones de dólares por Diomande. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United también mostró interés en Diomande, pero los Red Devils no están dispuestos a llegar ni siquiera a los 116 millones de dólares. (Fuente: Fabrizio Romano)

Sin embargo, se ha informado que el Manchester United está interesado en presentar una oferta de 20,1 millones de dólares por Jeremy Monga, el joven de 16 años del Leicester City que ha batido récords. (Fuente: Manchester Evening News)

El Arsenal sigue de cerca al centrocampista del Bournemouth, Alex Scott, como posible rival de Martín Zubimendi, cuyo rendimiento ha bajado en la recta final de la temporada. El Manchester United y el Chelsea competirán por un jugador valorado en 80,6 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

El Fenerbahçe turco se ha convertido en el principal rival del Manchester United en su intento por fichar al delantero Rafael Leão, que dejará al AC Milan. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Enzo Maresca ha identificado al jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, como el fichaje ideal para el Manchester City este verano, mientras se prepara para reemplazar a Pep Guardiola. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El exentrenador del Chelsea aún no ha perdido la esperanza de atraer también a Enzo Fernández a Manchester. El excentrocampista estrella de Maresca es considerado su objetivo prioritario para el mercado de verano. (Fuente: The Touchline)

En un intento por reforzar su defensa, el Liverpool podría fichar al central del Chelsea, Levi Colwill, como sucesor ideal de Virgil van Dijk. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United está preparando una oferta de 67,3 millones de dólares por el central estrella de la Juventus, Gleison Bremer, quien podría ser persuadido para dejar la Vecchia Signora si no logran clasificarse para la Champions League. El Liverpool también ha sido mencionado como posible pretendiente. (Fuente: TuttoJuve)

Se espera que el United y el Liverpool no solo compitan por Bremer. Los históricos rivales ingleses también se disputan el fichaje de Micky van de Ven. Se espera que el equipo de Michael Carrick solo presente una oferta por el defensa holandés si el Tottenham Hotspur desciende, pero se cree que Van de Ven está muy interesado en unirse al Liverpool. (Fuente: The United Stand)

El Aston Villa prepara una oferta de 58 millones de dólares por Antony, ex extremo del Manchester United y jugador del Real Betis. (Fuente: Fichajes)

Los fondos para la oferta por Antony podrían liberarse con la venta de Morgan Rogers. Se espera que exijan 107,4 millones de dólares por un jugador codiciado por el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United. (Fuente: Ben Jacobs)

LaLiga

El Real Madrid está dispuesto a desembolsar 174 millones de dólares por Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea que desea salir del club, en un intento de Florentino Pérez por ganar las elecciones presidenciales. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona tiene la mejor oportunidad de fichar a Julián Álvarez, pero el PSG es el único equipo que ha contactado concretamente con el delantero del Atlético de Madrid. Las aspiraciones del Arsenal de fichar al campeón del mundo parecen ser menores que las de sus rivales europeos. (Fuente: Gastón Edul)

Mientras el interés del Barcelona por Alessandro Bastoni se estanca, se cree que el Real Madrid está preparando una oferta por el central del Inter de Milán. (Fuente: Fichajes)

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

La semana de Trent Alexander-Arnold promete ser aún peor. Tras quedar fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026, el lateral del Real Madrid podría enfrentarse pronto a la competencia de Denzel Dumfries, quien se ha convertido en un objetivo clave para el nuevo entrenador José Mourinho. (Fuente: DefensaCentral)

Tras confirmarse su inminente salida del Real Madrid, Dani Carvajal está cerca de fichar por el Inter de Milán, campeón de la Serie A. (Fuente: Fichajes)

A pesar del interés del Barcelona, ​​se espera que el agente Jorge Mendes convenza a su prodigioso cliente Rodrigo Mora, la joven promesa del Porto, para que fiche por el Real Madrid. El campeón portugués pide alrededor de 46,4 millones de dólares por el jugador de 19 años. (Fuente: El Nacional)

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