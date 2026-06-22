Mercado de fichajes: el Manchester United busca un extremo de 66 millones de dólares; Bouaddi, Barcola y más

En la Premier League, el Liverpool rechaza una importante oferta por uno de sus jugadores principales, mientras que en LaLiga, el Real Madrid lucha por contratar a una estrella del Bayern Múnich, quien, de forma paralela, podría utilizar dicho interés para mejorar su situación contractual.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Arsenal prepara una oferta de 91,7 millones de dólares (80 millones de euros) por el extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, para reforzar el flanco izquierdo de su ataque. El club parisino estaría dispuesto a venderlo si llega una oferta tan atractiva. (Fuente: Fichajes)

La saga del traspaso del centrocampista del West Ham, Mateus Fernandes, podría estar llegando a su fin. El Manchester United ha llegado a un acuerdo con el jugador de 21 años. (Fuente: Football Insider)

El United también está considerando fichar al compañero de Fernandes, Crysencio Summerville. Sin embargo, el West Ham pide 66 millones de dólares (50 millones de libras) por el extremo, una cifra superior a la que los Red Devils están dispuestos a pagar. (Fuente: CaughtOffside)

El PSG, el Napoli y el AC Milan también están interesados ​​en fichar a Summerville. Los vigentes campeones de Francia y Europa ya se han puesto en contacto con el West Ham. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool rechazó una oferta verbal de 28,7 millones de dólares (25 millones de euros) del Inter por el centrocampista Curtis Jones. Los Reds piden 45,8 millones de dólares (40 millones de euros). (Fuente: The Athletic)

Liverpool v Brentford - Premier League | Naomi Baker/GettyImages

A pesar de los rumores de un posible reencuentro entre Xabi Alonso y Florian Wirtz en el Chelsea, el técnico español no tiene previsto fichar a su antiguo jugador del Bayer Leverkusen, incluso si Enzo Fernández abandona el club. (Fuente: football.london)

El joven del Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall, comunicó al club su deseo de marcharse este verano. Busca un nuevo comienzo tras haber tenido pocos minutos con Roberto De Zerbi. (Fuente: The Athletic)

El Liverpool sigue siendo el favorito para fichar a la joven promesa del RB Leipzig, Yan Diomande, pero el PSG lo ha convertido en un objetivo clave. Sin embargo, el Leipzig desea fervientemente que el joven se quede una temporada más. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City aún intenta llegar a un acuerdo con Rodri de cara a la temporada 2026-27, la última de su contrato actual. El centrocampista lleva meses con una propuesta de renovación, pero aún no ha decidido si prolongar su estancia en el Etihad o marcharse como agente libre el próximo verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

LaLiga

El Real Madrid tiene un historial de fichar a estrellas revelación de la Copa del Mundo, y podría seguir la tendencia este verano con el centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi. El joven es el jugador joven más destacado del torneo para los blancos, que aún buscan refuerzos para el mediocampo. (Fuente: AS)

Kang-In Lee, del PSG, quiere dejar la capital francesa, y el Atlético de Madrid está interesado en ficharlo por 28,7 millones de dólares (25 millones de euros). Sin embargo, los parisinos quieren obtener 11,5 millones de dólares (10 millones de euros) más. (Fuente: Mundo Deportivo)

Con el Real Madrid interesado en la estrella del Bayern Múnich, Michael Olise, el campeón alemán trabaja discretamente en una extensión de contrato que convertiría al jugador de 24 años en uno de los mejor pagados del club. (Fuente: Florian Plettenberg)

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

El Barcelona tiene en la mira al delantero malagueño Chupe como una opción económica para reforzar su ataque. El contrato del jugador de 21 años incluye una cláusula de rescisión de 9,2 millones de dólares (8 millones de euros). (Fuente: Fichajes)

El lateral del Rayo Vallecano, Andrei Rațiu, ha llamado la atención del Liverpool, que sigue buscando refuerzos en ambas bandas. Pasar de La Liga a la Premier League supondría un gran salto para el jugador de 28 años. (Fuente: Fichajes)

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