Mercado de fichajes: el Manchester United busca un reemplazo para Amorim; Bernardo Silva, Cristiano, Vinícius y más

Comienza la última semana de septiembre pero los rumores del mercado de fichajes siguen a la orden del día, tanto para la ventana de invierno a desarrollarse durante enero de 2026 como para la próxima temporada, e incluso proyecciones hacia más adelante.

Los principales equipos de Europa continúan intentando reforzar sus plantillas para una campaña que será extenuante y finalizará con el próximo Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin más preámbulos, estos son las noticias y rumores del mundo de los fichajes en este lunes 29 de septiembre del 2025.

Premier League

La búsqueda del Manchester United del sucesor de Ruben Amorim lo ha llevado sorprendentemente a considerar al recién despedido entrenador del West Ham United, Graham Potter. (Fuente: Fichajes). También se cree que los Diablos Rojos están considerando al exseleccionador inglés Sir Gareth Southgate, a Oliver Glasner del Crystal Palace y al técnico del Bournemouth Andoni Iraola como candidatos. (Fuente: talkSPORT)

El capitán del Manchester City, Bernardo Silva, tiene muy interesados a tres clubes saudíes para contar con él: Al Ahli, Al Qadsiah y Al Nassr, de Cristiano Ronaldo. Si este último ficha a Silva, se le ofrecería un contrato de cuatro años para prolongar su permanencia más allá de la prevista salida de Ronaldo en 2027 y convertirse en la nueva figura clave de la Saudi Pro League. (Fuente: talkSPORT)

El Chelsea intenta apropiarse del acuerdo del Real Madrid por el mediapunta Nico Paz. El argentino también es seguido por el Tottenham Hotspur y se espera que cueste más de 93,5 millones de dólares). (Fuente: CaughtOffside)

No contento con su larga trayectoria en el mercado de fichajes, el Real Madrid también está considerando fichar a su compañero del Chelsea, Moisés Caicedo. (Fuente: TBR Football)

LaLiga

El Al Ahli, equipo de la Liga Profesional Saudí, está dispuesto a convertir a Vinicius Júnior en el jugador mejor pagado del mundo, ofreciéndole un salario superior al salario anual de Cristiano Ronaldo, según se informa, de 234 millones de dólares en el Al Nassr. (Fuente: talkSPORT). Se cree que el Al Hilal también está interesado en Vinicius, con un paquete que podría llegar a los 350 millones de euros (409,2 millones de dólares). (Fuente: Fichajes)

El Manchester City exige un mínimo de 245 millones de euros para el objetivo del Barcelona, ​​Erling Haaland. (Fuente: El Nacional)

Serie A

El West Ham podría lanzarse con todo en el próximo mercado a por este jugador del AC Milan que ya jugó en el pasado en la Premier League: Christian Pulisic atraviesa un gran momento en su carrera. El futbolista estadounidense suma ya cuatro goles y dos asistencias en apenas cinco jornadas de Serie A, confirmando su impacto inmediato en el conjunto rossonero (Fuente: fichajes.com)

En la planificación a futuro del Bayern Mínich hay un nombre marcado en rojo en la delantera y no es otro que el de Dusan Vlahovic. La relación con la directiva y con su propia afición no es la mejor y acaba contrato en 2026, por lo que en verano podrían adquirirle de forma gratuita. (Fuente: fichajes.com)

