Mercado de fichajes: el Manchester United quiere a Bellingham; Vini Jr., Julián Álvarez, Otamendi y más

Ya pasó Navidad pero eso no implica que el mercado no siga en movimiento, con muchos clubes interesados en varios futbolistas determinantes de sus clubes.

Por ejemplo, en la Premier League, los grandes afinan la puntería ante posibles salidas y están al acecho ante oportunidades que no estaban en el radar hace semanas. Por su parte, en LaLiga, los focos apuntan a decisiones que podrían sacudir proyectos completos, siendo el de Vini Jr. y su novela con el Real Madrid la más saliente.

Premier League

El Chelsea estaría trabajando en una oferta que alcanzaría los 150 millones de euros para convencer al Atlético de Madrid y cerrar la llegada de Julián Álvarez. Una cifra descomunal que refleja la ambición del club londinense y la importancia que le dan al atacante.

Girona FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

El Manchester United estaría dispuesto a realizar una sensacional oferta por un futbolista al que consideran idóneo para convertirse en el líder de la escuadra: el inglés Jude Bellingham (22 años). Según cuenta OK Diario, los de Old Trafford se plantean ofrecer hasta 200 M€ por el actual jugador del Real Madrid, que por ahora lo declara intransferible.

Por otra parte, el United vuelve a interesarse en Gallagher y el Atlético Madrid espera. El conjunto rojiblanco no quiere ceder a su jugador y solo estaría dispuesto a una venta. El precio que pedirían por el inglés son unos 30 millones de euros, mientras que el United se lo piensa.

LaLiga

El Bayern Múnich tiene claro que no contará con Leon Goretzka la próxima temporada y varios de los mejores equipos de Europa andan trabajando entre bambalinas para convencerle de unirse a ellos. El Atlético de Madrid fue el primero que salió a la luz y ahora el Nápoles también se ha sumado a los colchoneros.

AFC Bournemouth Training Session | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

Marco Asensio ha resurgido en Turquía. El balear, tras unos años lejos de su mejor versión en las filas del PSG y del Aston Villa, vuelve a ser determinante en el Fenerbahçe. En Turquía, el que fuera jugador del Real Madrid suma nueve goles en 19 partidos y a sus 29 años suena para regresar a LaLiga, más precisamente el Villarreal, que lo sigue hace tiempo y ofrecería entre 20 y 25 millones de euros. (Fuente: Fichajes.net)

Fenerbahce SK v Besiktas JK - Turkish Cup 2025/26 | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

El FC Barcelona busca central y uno de los que tiene en la lista es Otamendi según Mundo Deportivo. Ante esto, el medio portugués Abola asegura que Mou le ha pedido al Benfica la renovación del central argentino.

La renovación de Vinícius con el Real Madrid sigue en punto muerto. No obstante, según las declaraciones del periodista Roberto Gómez a Radio Marca, en las próximas semanas podeía producirse esa renovación de contrato. "Florentino no quiere bajo ningún concepto que Vinicius se marche del Real Madrid. Lo normal es que en breve se anuncie su renovación", señaló.

