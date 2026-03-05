Mercado de fichajes: el Manchester United sigue a una estrella de 87 millones; Vinícius Jr, Bruno Fernandes y más

El mercado de fichajes vuelve a moverse con fuerza en Europa. Varios clubes de la Premier League y de LaLiga buscan reforzarse para la próxima temporada, mientras otros intentan retener a sus figuras. Entre posibles traspasos millonarios, negociaciones estratégicas y algunas tensiones inesperadas, estos son los rumores más importantes del momento.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC.

Premier League

El mediocampista de la Juventus, Khéphren Thuram, aparece como nuevo objetivo del Manchester United para el verano. También siguen su situación el Liverpool FC y el Arsenal FC. Su precio estaría entre 65 y 75 millones de euros.

Como respuesta al interés del Arsenal por Anthony Gordon, el Newcastle United analiza un posible intercambio que incluiría a Gabriel Martinelli. El brasileño podría convertirse en el jugador mejor pagado del club.

Newcastle United v Manchester United - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

El Manchester United está dispuesto a ofrecerle a Bruno Fernandes un nuevo contrato cercano a los 460 mil euros por semana para frenar el interés de clubes de Arabia Saudita. El portugués decidiría su futuro dependiendo de si el equipo clasifica a la Champions League.

Tras las declaraciones de Michael Carrick sobre fichar un extremo izquierdo, vuelve a sonar el nombre de Karim Adeyemi, jugador del Borussia Dortmund.

Varios clubes de la Premier League, entre ellos el Manchester United y el Liverpool, compiten por fichar a Mateus Mané. A la carrera también se ha sumado el Real Madrid.

El delantero del RB Leipzig, Christoph Baumgartner, está en gran momento y despierta el interés del Brighton & Hove Albion. También lo siguen el Everton FC, el Inter Milan y el AC Milan.

El interés del Chelsea FC por el delantero del TSG Hoffenheim, Fisnik Asllani, crece cada día. También lo siguen el Tottenham Hotspur y el Aston Villa.

El defensa central del VfB Stuttgart, Finn Jeltsch, ha sido observado por el Arsenal FC, el Tottenham Hotspur y el Bayern Munich.

LaLiga

Vinícius Júnior habría advertido al Real Madrid que podría irse si el club ficha al mediocampista del Manchester City, Rodri, quien le ganó el Ballon d'Or de 2024. Según el reporte, Eduardo Camavinga compartiría la misma postura.

El Real Madrid prepara una oferta de 120 millones de euros por el mediocampista del Paris Saint-Germain, João Neves.

Pedri reconoce que no puede jugar todos los minutos con el FC Barcelona sin afectar su condición física. Por eso ha pedido que el club fiche a un reemplazo. Uno de los nombres que analiza la directiva es el de Bernardo Silva.

Manchester City v Nottingham Forest - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

El futuro inmediato de Nico Paz parece ligado al Real Madrid. Sin embargo, el Inter de Milán planea ofrecer 70 millones de euros por el argentino cuando termine su etapa en el Como 1907.

Jürgen Klopp habría señalado a Éder Militão y a Jude Bellingham como jugadores prescindibles si algún día asumiera el banquillo del Real Madrid. En cambio, estaría dispuesto a mantener en el equipo a Aurélien Tchouaméni.

Resto del mundo

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, quiere reforzar su ataque con un delantero centro clásico. El principal objetivo sería Victor Osimhen, actual jugador del Galatasaray. El club francés estaría dispuesto a pagar 120 millones de euros por su fichaje.

El Bayern Munich también ha mostrado interés por Osimhen, cuyo traspaso podría alcanzar 150 millones de euros. En esta operación no estarían involucrados el Manchester United ni la Juventus.

TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-BAYERN MUNICH | INA FASSBENDER/GettyImages

Este interés del Bayern podría beneficiar al FC Barcelona, que desde hace tiempo sigue al delantero inglés Harry Kane, actual goleador del club alemán.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES