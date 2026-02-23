Mercado de fichajes: el Manchester United y el Liverpool se disputan a Mané; Kane, Bruno Fernandes y más

En la Premier League, el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal y el Chelsea evalúan salidas sensibles y apuntan a refuerzos estratégicos, mientras jóvenes promesas despiertan una competencia feroz entre potencias. En LaLiga, el Real Madrid y el Barcelona también afinan decisiones que pueden marcar el rumbo de los próximos años.

Premier League

El Manchester United podría optar por vender a Bruno Fernandes, a quien solo le quedará un año de contrato este verano, para financiar otras operaciones de mercado. (Fuente: Caught Offside)

Los Red Devils han añadido al mediocampista del Aston Villa, Amadou Onana, a su creciente lista de objetivos en el centro del campo. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool ha convertido al delantero del Newcastle United, Anthony Gordon, en su “prioridad absoluta” para reemplazar a Mohamed Salah, quien casi con seguridad dejará al Liverpool, campeón de la Premier, este verano. Para cerrar el acuerdo, los Reds deberían pagar más de 80 millones de libras. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal podría desprenderse de Ben White, ya sin un lugar fijo como titular en el Emirates Stadium. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea busca deshacerse de Liam Delap y el Everton podría ser un comprador dispuesto. (Fuente: Fichajes)

El juvenil del Wolverhampton es seguido por el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal, el Manchester City, el Chelsea, el Tottenham y el Everton, además del Paris Saint-Germain y del Bayern Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

El Liverpool sigue de cerca al central del Leeds United. (Fuente: Fichajes)

Los Reds están dispuestos a dejar salir a Joe Gomez, con el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid entre los interesados. (Fuente: Caught Offside)

El Tottenham Hotspur centra sus esfuerzos en fichar al central del Bayer Leverkusen. (Fuente: Africa Foot)

El defensor del Manchester City apunta a incorporarse de forma permanente al Inter de Milán, que activaría la opción de compra. (Fuente: Nicolo Schira)

El Newcastle y el Crystal Palace siguen atentos a la situación del central del Sporting CP. El Arsenal también está al acecho. (Fuente: Record)

Jadon Sancho, cedido al Aston Villa por el Manchester United, vuelve a estar en la mira del Borussia Dortmund. (Fuente: TEAMtalk)

El Nottingham Forest apunta a una cesión del tercer portero del Arsenal. (Fuente: Football Transfers)

Brennan Johnson podría presionar para salir del Crystal Palace, apenas meses después de llegar del Tottenham. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Harry Kane se siente halagado por los rumores que lo vinculan al Barcelona, pero está enfocado en su temporada con el Bayern Múnich. (Fuente: Mundo Deportivo)

El técnico del Bayern Múnich quiere tentar a Federico Valverde para que deje al Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid planea gastar 27 millones de euros en cláusulas de recompra. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal, el Paris Saint-Germain y el Barcelona desean fichar a Julián Álvarez del Atlético de Madrid. (Fuente: Diario AS)

El Barcelona no descarta fichar de forma definitiva a João Cancelo. (Fuente: Diario Sport)

El Tottenham y el Brighton & Hove Albion emergen como contendientes para fichar a Franco Mastantuono del Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid busca en Bélgica al sucesor de Dani Carvajal y sigue de cerca al jugador del Club Brugge. (Fuente: Fichajes)

