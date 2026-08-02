Mercado de fichajes: el PSG prepara una gran oferta por Bellingham; Šeško, Cody Gakpo y más

En la Premier League, el Manchester City está interesado en fichar al centrocampista del Everton Iliman Ndiaye. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid está a la espera de ver cómo evoluciona de su lesión el central del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck en las próximas semanas.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Liverpool está abierto a vender al extremo Cody Gakpo este verano, pero está dispuesto a exigir hasta 97 millones de dólares (72 millones de libras) por el internacional neerlandés. (Fuente: Anfield Watch)

El Bayern de Múnich contempla al delantero Benjamin Šeško como sucesor a largo plazo —y potencialmente incluso como compañero inmediato— de Harry Kane. (Fuente: Christian Falk)

También se vincula con una salida del Manchester United al portero Altay Bayındır, objetivo del Celta de Vigo para una cesión. (Fuente: Chris Wheeler)

El Como confía cada vez más en fichar al central del Chelsea Trevoh Chalobah tras presentar una nueva oferta mucho más cercana a las pretensiones económicas de los *Blues*. (Fuente: Fabrizio Romano)

El central Jarell Quansah es objetivo del Newcastle United y del Tottenham Hotspur, pero el Liverpool es quien muestra mayor interés en recuperar al jugador formado en su propia cantera. (Fuente: Fussballdaten)

El Newcastle prepara una oferta para fichar al centrocampista del Bournemouth Tyler Adams. (Fuente: Football Insider)

La Juventus explora la posibilidad de fichar al centrocampista Tijjani Reijnders (Manchester City) mediante una cesión inicial. (Fuente: La Stampa vía Calciomercato.it)

Por su parte, el Manchester City está interesado en fichar al centrocampista del Everton Iliman Ndiaye como sustituto de Savinho, quien apunta a salir del club. (Fuente: Football Insider)

Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Jane Gershovich/ISI Photos/GettyImages

El Aston Villa contempla realizar una segunda oferta por el extremo del Palmeiras Allan, de 22 años, tras haber visto rechazada una propuesta de 35 millones de dólares (26 millones de libras). (Fuente: ESPN)

Al Arsenal, al Liverpool, al Manchester United y al Tottenham se les ha ofrecido la oportunidad de intentar arrebatar al Paris Saint-Germain el fichaje del extremo del Ajax Mika Godts. (Fuente: TEAMtalk)

El Trabzonspor está cerca de cerrar el fichaje del exextremo del Liverpool Mohamed Salah, después de que las negociaciones con el Beşiktaş se estancaran. (Fuente: Foot Mercato)

LaLiga

El Barcelona prepara un movimiento sorpresa para fichar al delantero del Real Madrid Endrick, quien podría abandonar el Bernabéu tras la llegada de Carlos Espí. (Fuente: Fichajes)

El PSG quiere fichar al centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham y está dispuesto a convertir al internacional inglés en el jugador mejor pagado de la plantilla para convencerlo de que acepte el traspaso. (Fuente: El Nacional)

Por otro lado, el PSG también está dispuesto a ir "con todo" a por el delantero del Barcelona Ferran Torres, ahora que este entra en el último año de su contrato. (Fuente: MARCA)

Aunque el Barcelona sigue considerando a Julián Álvarez como su objetivo prioritario para la delantera, el vigente campeón de LaLiga ha añadido a Vangelis Pavlidis, del Benfica, a su lista de posibles alternativas. (Fuente: AS)

El Real Madrid está a la espera de ver cómo evoluciona de su lesión el central del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck en las próximas semanas, con vistas a ejecutar su cláusula de rescisión de 57,5 ​​millones de dólares (50 millones de euros) si el jugador se recupera satisfactoriamente. (Fuente: Christian González)

2026 World Cup - Germany's Arrival | picture alliance/GettyImages

El AC Milan quiere fichar tanto a Brahim Díaz como a Franco Mastantuono, ambos del Real Madrid. El club blanco solo contempla una salida mediante cesión en el caso de este último. (Fuente: Defensa Central)

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