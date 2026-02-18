Mercado de fichajes: el Real Madrid prepara su oferta por Désiré Doué; Marcus Rashford, Anthony Gordon y más

Los gigantes de la Premier League y LaLiga ya trabajan a pleno rendimiento en sus planes para el verano. Clubes como el Real Madrid, el Barcelona o el Manchester United no dejan nada al azar y aprovechan estos meses para identificar las piezas que faltan en sus plantillas, buscando un equilibrio entre estrellas consagradas y jóvenes promesas que aseguren el futuro del equipo.

Más allá de los nombres, los directivos analizan finanzas y posibles salidas para cuadrar sus proyectos, sabiendo que una buena gestión en estos meses previos es lo que les permitirá pelear por todos los títulos la próxima temporada.

A continuación te presentamos los movimientos que suenan con más fuerza en el mercado.

Premier League

Existe un sentimiento "creciente" de que Alexis Mac Allister podría dejar el Liverpool este verano, pero el Manchester United es consciente de que necesitará clasificarse para la Champions League para tener alguna oportunidad de convencer al internacional argentino. (Fuente: Daily Star)

El Manchester United está dispuesto a pagar 100 millones de euros para adelantarse al Liverpool en el fichaje del extremo del Newcastle United, Anthony Gordon, quien es visto en Anfield como un potencial reemplazo para Mohamed Salah. (Fuente: Fichajes)

Anthony Gordon, jugador del Newcastle United | Serena Taylor/GettyImages

También en la lista de sustitutos de Salah para el Liverpool se encuentran Yan Diomande del RB Leipzig, Nico Williams del Athletic Club y el dúo del Paris Saint-Germain formado por Bradley Barcola y Désiré Doué, aunque es Michael Olise del Bayern Múnich quien encabeza la lista de deseos. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal lidera al Tottenham Hotspur en la carrera por fichar al centrocampista del Bayern Múnich, Leon Goretzka, cuando su contrato expire este verano. (Fuente: Football Insider)

El Manchester City ha decidido bloquear la salida veraniega del centrocampista Nico González ante el interés del Barcelona por un reencuentro. El entrenador Pep Guardiola no tiene interés en perderlo. (Fuente: El Nacional)

Clubes de toda Europa están interesados en fichar al delantero del Chelsea, Nicolas Jackson, cuando regrese de su cesión en el Bayern de Múnich en verano. (Fuente: football.london)

El Liverpool está dispuesto a vender al extremo Federico Chiesa en verano por al menos 15 millones de euros, pero su elevado salario ha resultado problemático hasta ahora para los pretendientes. (Fuente: Calciomercato.it)

A pesar de una temporada de debut decepcionante, el Arsenal no aceptará ofertas por el centrocampista Eberechi Eze este verano. (Fuente: Football Insider)

El extremo del Palmeiras, Allan, está atrayendo el interés de la pareja de la Premier League, fomada por el Liverpool y el Newcastle, así como del dúo de la MLS, Inter Miami y LAFC. Se considerarán ofertas superiores a los 30 millones de euros. (Fuente: Sports Boom)

LaLiga

El Barcelona se encuentra en negociaciones formales con el Manchester United para retener a Marcus Rashford más allá de su cesión actual, pero busca un descuento en su opción de compra de 30 millones de euros. Michael Carrick, entrenador interino de los "Red Devils", quiere al inglés de vuelta, pero Rashford ha dejado claro que desea quedarse en el Camp Nou. (Fuente: Matteo Moretto)

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCA | JOSEP LAGO/GettyImages

Ese podría no ser el único trato entre ambos clubes, ya que el Manchester United ha realizado una oferta de 40 millones de euros para fichar al lateral izquierdo del Barcelona, Alejandro Balde. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid está preparando una oferta de 100 millones de euros para fichar al extremo del PSG, Désiré Doué, creyendo que las tensiones internas en París podrían facilitar la salida de un jugador que la directiva blanca considera al mismo nivel que Lamine Yamal del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

Ojeadores del Real Madrid presenciaron el encuentro de Champions League entre el Borussia Dortmund y el Atalanta este martes. Bajo observación estuvieron el lateral izquierdo del Dortmund, Daniel Svensson, y el dúo del Atalanta formado por Giorgio Scalvini y Éderson. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona teme que pasen meses antes de que el fichaje de enero, Hamza Abdelkarim, tenga permiso para jugar con el club, ya que el egipcio aún no ha recibido el permiso de trabajo necesario. (Fuente: Mundo Deportivo)

Las esperanzas del Real Madrid de retener al defensa de la academia, Víctor Valdepeñas, se han desvanecido ante la disposición del Arsenal de ejecutar su cláusula de rescisión de 50 millones de euros. (Fuente: Media Foot)

