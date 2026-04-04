Mercado de fichajes: el últimatum de Lamine Yamal al Barcelona; Julián Álvarez, Bruno Fernandes y más

En la Premier League, el Manchester City se resigna ante la inminente salida de Bernardo Silva una vez que finalice su contrato. Mientras tanto, en LaLiga, Lamine Yamal cada vez se vuelve más influyente en el FC Barcelona, al grado de condicionar negociaciones ajenas a su interés particular.

Estas y otras noticias sobre fichajes y rumores, en el artículo que estás a punto de leer, el cual fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Liverpool ha identificado al delantero del Mónaco, Maghnes Akliouche, como su principal objetivo para reemplazar a Mohamed Salah, por encima de jugadores como Michael Olise del Bayern de Múnich. (Fuente: Fichajes)

Se espera que Bruno Fernandes genere "ofertas millonarias" de clubes como el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain y los clubes de la Liga Saudí este verano. El Manchester United podría estar dispuesto a aceptar esas sumas estratosféricas tras ver cómo el Liverpool sufrió por retener a Mohamed Salah una temporada de más. (Fuente: CaughtOffside)

El PSG se ha sumado a la puja por el delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli. El seleccionado brasileño podría ser vendido por 66,2 millones de dólares o más. (Fuente: Media Foot)

El Manchester City ha intentado adelantarse al Arsenal presentando una oferta de 100 millones de dólares por el mediapunta del Barcelona, ​​Dani Olmo, considerado una mejora respecto al declive de Phil Foden. El PSG también está interesado en un jugador pretendido por el Al Qadsiah de la Liga Profesional Saudí. (Fuente: Fichajes)

Si pierden a Harry Kane este verano, el Bayern Múnich está dispuesto a competir con el Arsenal y el Chelsea por los servicios de Christian Kofane, del Bayer Leverkusen. Se espera que el juvenil tenga un valor aproximado de hasta 80,8 millones de dólares (Fuente: Fichajes)

England v Japan - International Friendly | Alex Davidson - The FA/GettyImages

Bernardo Silva ya ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para un traspaso gratuito una vez que expire su contrato con el Manchester City en junio. (Fuente: El Nacional)

El Chelsea ha cerrado un acuerdo con su club filial, el Estrasburgo, por Valentín Barco, que se unirá a los Blues este verano. (Fuente: Gastón Edul)

El Arsenal está intentando fichar al prometedor delantero del Real Madrid, Gonzalo García. Para financiar esta operación, los Gunners se preparan para vender a Gabriel Jesus por unos 28,9 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Tras aceptar la derrota en su intento por fichar a William Saliba y abandonar la búsqueda de Ibrahima Konaté, el Real Madrid se ha decantado por un nuevo elemento de la Premier League francesa: Maxence Lacroix, del Crystal Palace. (Fuente: DefensaCentral)

LaLiga

Lamine Yamal ha exigido al Barcelona que retenga a Roony Bardghji, permitiéndole así ocupar la posición que considera su futuro rol. Este cambio táctico también impediría la llegada de Julián Álvarez, procedente del Atlético de Madrid, algo que, al parecer, no preocupa al cada vez más influyente Yamal. (Fuente: El Nacional)

Alexis Mac Allister ha encargado a su agente que gestione su fichaje por el Real Madrid este verano. El conjunto blanco podría decantarse por el centrocampista del Liverpool en lugar de su compatriota Enzo Fernández si este no llega a un acuerdo para renovar su contrato, lo que haría que Mac Allister resultara considerablemente más asequible. (Fuente: Fichajes)

Jorge Mendes ha exigido un contrato para Vitinha que refleje su estatus como uno de los jugadores estrella del PSG. Si no recibe una compensación económica, el futbolista estará dispuesto a escuchar ofertas de otros clubes. (Fuente: El Nacional)

Paris Saint-Germain FC v Toulouse FC - Ligue 1 McDonald's | Glenn Gervot - PSG/GettyImages

El PSG no está interesado en fichar al centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga. (Fuente: Media Foot)

Alessandro Bastoni ha dado luz verde a su traspaso al Barcelona. Sin embargo, el club catalán solo está dispuesto a pagar 57,7 millones de dólares, mientras que el Inter exige una cifra cercana a los 80,8 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Víctor Muñoz ​​ha interrumpido abruptamente las negociaciones con el Barcelona tras informar a sus representantes que no quiere jugar con Lamine Yamal o Raphinha como titulares indiscutibles en las bandas. (Fuente: El Nacional)

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