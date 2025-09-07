Mercado de fichajes: El United no pierde de vista a Gallagher; Bruno Fernandes, Dumfries, Sancet

El parón internacional no ha frenado el ruido del mercado. Futbolistas en busca de minutos, clubes tanteando operaciones a medio plazo y ofertas que siguen llegando desde Arabia o Turquía marcan la actualidad. La Premier League y LaLiga viven momentos distintos, pero con un denominador común: las decisiones que se tomen en los próximos meses pueden cambiar proyectos deportivos de peso.

Premier League

Atletico Madrid v Elche - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En Inglaterra varios nombres empiezan a copar titulares. El Manchester United no pierde de vista a Conor Gallagher, que no ha terminado de asentarse en el Atlético de Madrid. Los ‘red devils’ ya intentaron su incorporación el pasado verano y volverán a la carga en 2026.

Mientras tanto, Bruno Fernandes se mantiene fiel al United en este año de Mundial, pero admite que no cierra la puerta a Arabia. El portugués rechazó una oferta millonaria, aunque en 2026 podría hacer las maletas rumbo al Golfo.

En Liverpool, la situación de Joe Gómez es delicada: quiere salir en enero para ganar minutos tras verse relegado en los planes de Arne Slot. Además, los ‘reds’ ya miran al futuro y apuntan a Michael Olisse como heredero natural de Mohamed Salah. El francés del Bayern es la gran obsesión de Anfield, lo que amenaza con abrir un nuevo pulso entre ingleses y alemanes, tras la operación frustrada por Luis Díaz.

En el Chelsea, la operación salida sigue en marcha. Raheem Sterling tiene ofertas de Turquía y Arabia, y el club londinense confía en encontrarle destino antes de que pierda protagonismo. Por su parte, el delantero Nico Jackson ya es historia: renunció a parte de su bonus para facilitar su fichaje por el Bayern, priorizando su salto deportivo al gigante alemán.

Por otro lado, desde Italia, Denzel Dumfries se deja querer por la Premier. Aunque asegura estar cómodo en el Inter, no esconde su deseo de probar la intensidad del fútbol inglés, olvidándose así del interés del Barça en él durante el verano.

La Liga

Real Betis Balompie v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

En España la situación presenta un panorama diferente. El Athletic Club recibió una gran noticia con la renovación de Oihan Sancet hasta 2031. El navarro confesó que “el proyecto del Athletic me convencía” y que se siente feliz en casa, blindando así a una de sus piezas de futuro.

El FC Barcelona, por su parte, podría perder a un excanterano: el Al-Shabab de Arabia ya negocia con Oriol Romeu, que podría seguir el camino de otros jugadores rumbo al Golfo. En la Real Sociedad, Brais Méndez aún tiene sobre la mesa la oferta millonaria de Arabia que rechazó en verano, aunque el mercado sigue abierto hasta el día 12 y nada está descartado.

En Portugal, un canterano madridista aguarda su oportunidad. Álex Obrador, fichado por el Benfica este verano como recambio de Carreras, todavía no acumula demasiados minutos, pero brilla con la Sub-21 y confía en ir ganando protagonismo. El lateral sigue la misma hoja de ruta que su predecesor, esperando el salto definitivo.